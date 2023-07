Chieti, Giudici popolari, al via l’avviso per entrare negli elenchi. Le domande vanno presentate entro il 31 luglio

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 4 luglio 2023 – Tutti i cittadini del Comune di Chieti, i quali non risultano compresi negli Albi definitivi dei Giudici Popolari, possono presentare domanda, entro il 31 luglio 2023 per essere iscritti negli elenchi integrativi comunali dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise d’Appello – Nel link avviso e modulistica: clicca per fare la domanda e leggere l’avviso Possono chiedere l’iscrizione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: – Possesso della cittadinanza italiana – Godimento dei diritti civili e politici – Buona condotta morale – Età compresa tra i 30 ed i 65 anni – Licenza di scuola media di primo grado – Diploma di scuola media di secondo grado (scuola superiore) Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare: I magistrati e in genere tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario; gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio; i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La domanda va presentata: – Via posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune – si apprende dalla nota stampa. chieti.it (riceve anche da indirizzi mail di posta elettronica ordinaria); – via raccomandata A.R. all’indirizzo: Comune di Chieti Corso Marrucino 81 66100 – Chieti (farà fede la data del timbro postale); – consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Chieti, con sede in Corso Marrucino 81 (ex banca d’Italia).

