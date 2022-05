Chieti, Gran Criterium Vetturette, domani la gara, ecco tutte le info sulla mobilità e programma

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 13 maggio 2022 – Al via il Gran Criterium delle Vetturette,

che grazie a Ruote Classiche Teatine, club affiliato ad Aci Storico, consentirà

un tuffo nel passato su auto d'epoca. Un evento in collaborazione con Aci

Chieti, Comune di Chieti e Regione Abruzzo di cui saranno protagoniste assolute

le biposto Sport di 750 cc e le monoposto di categoria corsa Formula 3,

cilindrata 750 cc. La rievocazione storica prevede domani la partenza da Corso

Marrucino: ore 9 posizionamento lungo il Corso; ore 9.30 Tributo Ferrari; ore

10 partenza prima vettura gara, tratto Chieti-Fara San Martino; ore 17, rientro

a Chieti e posizionamento delle auto nel circuito della Villa Comunale; ore 18

inizio Gara nel Circuito della Villa comunale preceduto dal tributo Ferrari – precisa la nota online. Il

percorso sarà molto panoramico è attraverserà diversi Paesi della

provincia di Chieti fino ad arrivare a Fara San Martino per una sosta ai piedi

della montagna. Nel pomeriggio si farà ritorno in città per dare vita allo

spettacolo sul Circuito della Villa Comunale, preparato con tanto di balle di

paglia, per ricreare l'atmosfera di quei tempi. La cena di gala seguita dalla

premiazione concluderà l'atteso evento motoristico.

“Avevamo annunciato l’anno scorso che avremmo riacceso i motori

delle auto d’epoca e lo stiamo facendo – così il Vice Sindaco e Assessore alla

Cultura ed al Turismo Paolo De Cesare – Invitiamo la città a prendere

parte alla manifestazione ammirando le auto e facendo da cornice a questa

straordinaria occasione che di certo sarà uno spettacolo vero da vivere insieme”.

“Sarà

il primo evento sportivo del Maggio Teatino – così il Vice Sindaco e Assessore

alla Cultura ed al Turismo Paolo De Cesare – aggiunge l’Assessore allo

sport del Comune, Manuel Pantalone – una manifestazione che affonda le

sue radici nel nostro passato e che riporterà a Chieti i fasti di qun tempo in

cui la città era una delle tappe abruzzesi obbligate per gli amanti delle auto

d’epoca e delle gare su un circuito speciale, nel cuore della città, nella

Villa Comunale”.

Ci siamo. Il parco vetture è di grande qualità – dice il

Presidente di Ruote Classiche Teatine, Filippo Rosa – Con l’impegno del

club e soprattutto dell’Aci Chieti, daremo nuovo respiro a una manifestazione

fra le più importanti del territorio”.

“Uno degli impegni di ACI storico è fare memoria e coniugare la

passione per le auto storiche alla bellezza dei territori – conclude il

Presidente dell’Automobile Club

Chieti, Camillo Tatozzi – Questa manifestazione lo fa e l’auspicio è che

sia un primo di tanti passi belli da vivere insieme”.

Ordinanza per

lo svolgimento del “Gran Criterium Vetturette

1.

Divieto di sosta con rimozione

in Via Arniense civ. 159, nei due stalli di sosta prospicienti la Caffetteria

“Piazzetta Teatro”;

2.

Divieto di sosta con rimozione,

per il giorno 14 maggio 2022 , dalle ore 14,00 alle ore 21,00, nei seguenti

tratti viari:

·

in Viale IV Novembre: da intersezione con Piazza Trento e Trieste

a intersezione con Via Paolucci, nonchè nell’area parcheggio situata tra i

paletti e l’intersezione con Via XXIV Maggio;

·

in Via Paolucci dall’intersezione con Viale IV Novembre all’intersezione

con Via Costanzi ;

·

in Via XXIV Maggio;

·

in Via della Liberazione, dall’intersezione con Piazza Trento e

Trieste fino alla gradinata che conduce in Viale Amendola;

·

in Piazza Trento e Trieste :nell’area antistante il Bar

Sigismondi, nell’area antistante l’ingresso del Seminario Regionale e nell’area

parcheggio situata tra l’intersezione con Via della Liberazione e

l’intersezione con Viale IV Novembre;

·

in Via Vernia.

3.

Divieto di transito

veicolare dalle ore 15,00 alle ore 21 ,00, nelle seguenti strade: in Viale

IV Novembre, in Via Paolucci dall’intersezione con Viale IV Novembre

all’intersezione con Via Costanzi, in Via XXIV Maggio, in Via della Liberazione

(da intersezione con Piazza Trento e Trieste a intersezione con Via XXIV

Maggio), in Piazza Trento e Trieste, in Via Vernia (nel tratto compreso tra

l’intersezione con Via Petrini e l’intersezione con Piazza Trento e Trieste);

4. Sospensione della circolazione

veicolare in Via Vernia, per i veicoli provenienti da Via Petrini e da Via

San Rocco, per il giorno 14 maggio 2022, alle ore 17,00 circa, durante il

transito lungo detta strada delle auto d’epoca, in arrivo verso il circuito di

gara;

5. Ulteriori limitazione e deviazioni,

durante il periodo di chiusura al traffico di cui al punto 2.:

·

il senso vietato in Via Vernia, all’intersezione con Via Pianell;

·

l’inversione del senso di marcia in Via Vernia, nel tratto

compreso tra l’intersezione con Via Petrini e l’intersezione con Via Pianell,

per i soli veicoli dei residenti della Z.T.L . “D”, in uscita da Via

Petrini o da Via San Rocco, e l’obbligo di svolta a destra verso Via Pianell

per detti veicoli;

·

l’obbligo di svolta a sinistra verso Via N. Nicolini, per i

veicoli provenienti da Via Principessa

·

di Piemonte;

·

il senso vietato in Via della Liberazione, all’intersezione con

Viale Amendola, e conseguente obbligo di procedere diritto verso Viale

Amendola, per i veicoli provenienti da Via della Liberazione – lato Viale

Europa;

·

l’obbligo di svolta a destra verso Viale Europa, per i veicoli

provenienti da Via Ricci, mediante

apposita transennatura a chiusura del tratto del percorso di gara tra Viale IV

Novembre e Via XXIV Maggio – recita il testo pubblicato online.

Si autorizzano le auto d’epoca

partecipanti alla gara al transito nella Z.T.L. “83” ed alla sosta in

esposizione in Corso Marrucino , per il giorno 14 maggio 2022 , dalle ore 9.00

alle ore 10.30 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00. Esse dovranno posizionarsi in

modo da lasciare sempre una sezione di carreggiata libera della larghezza di

almeno m. 3,50, al fine di consentire il transito dei residenti, degli

autorizzati e di eventuali veicoli di emergenza .

