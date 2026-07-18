Chieti, gran finale di Chieti Classica in Piazza G.B. Vico con Vincenzo Olivieri: spettacolo comico sull’identità abruzzese

Si conclude in grande stile la nona edizione di Chieti Classica, il festival internazionale di alta formazione e grandi eventi musicali sotto la guida del direttore artistico Giuliano Mazzoccante. L’ultimo imperdibile appuntamento della rassegna è fissato per il 20 luglio alle ore 21:30 nella splendida cornice di Piazza G.B. Vico, dove la grande musica cederà il passo al travolgente spettacolo “Note di Cabaret”.

Protagonista indiscusso della serata sarà Vincenzo Olivieri con il suo celebre show ”Non è mai troppo Abruzzo”, un viaggio comico e antropologico nel cuore pulsante dell’identità culturale della regione. Lo spettacolo si configura come una vera e propria lezione di “abruzzesità”, un percorso ironico ed esilarante mirato a decodificare vizi, virtù, tic e modi di dire tipici della popolazione locale.

In merito a questo atteso appuntamento, il Direttore artistico Giuliano Mazzoccante ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Dopo oltre venti eventi tra concerti di musica classica e conferenze di altissimo spessore e profilo culturale e scientifico, si è giunti a un momento di fondamentale importanza: ospitare un artista che è una vera e propria icona dell’Abruzzo come Vincenzo Olivieri rappresenta una scelta mirata, una grande chiusura per Chieti Classica. Il suo spettacolo riesce a coniugare una profonda intelligenza e conoscenza delle nostre radici con un’ironia travolgente, offrendo la perfetta sintesi di condivisione e leggerezza che volevamo donare al pubblico per il gran finale di questa intensa nona edizione. Portare la comicità e il teatro comico in una cornice storica e identitaria come Piazza G.B. Vico è il nostro modo per abbracciare l’intera cittadinanza, ringraziarla per lo straordinario affetto e celebrare insieme il successo di un percorso culturale indimenticabile».

La prestigiosa manifestazione è realizzata dall’Associazione ArtEnsemble in collaborazione con il Comune di Chieti e il Ministero della Cultura, e si fregia dell’alto patrocinio della Regione Abruzzo e della Provincia di Chieti. Il successo di questa nona edizione è stato reso possibile grazie a una straordinaria rete di partner ufficiali che include il Convitto Nazionale G.B. Vico, la Direzione Regionale dei Musei Nazionali Abruzzo – MiC, il Teatro Marrucino, i Musei Archeologici Nazionali di Chieti, l’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti, la Fondazione Banco di Napoli e il Museo Universitario: tutti uniti nel prezioso intento di rendere accessibile l’arte, sostenere l’inclusione sociale e valorizzare le più importanti bellezze storiche del capoluogo teatino.

L’evento è gratuito.