Chieti, GRAN GALÀ DELLO SPORT. CONI CHIETI. Sabato 10 maggio 2025 – Aula Magna Facoltà di Lettere

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 7 maggio 2025 Si svolgerà sabato 10 maggio a Chieti presso l'Aula Magna della Facoltà di Lettere dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" (Campus Chieti) il Gran Galà dello Sport Coni Chieti organizzato dal Coni Provinciale di Chieti (inizio ore 17.00). Saranno oltre 60 i premiati fra atleti di tutte le federazioni sportive, delle discipline associate, degli enti di promozione sportiva, tecnici, dirigenti, società della provincia di Chieti che si sono distinti ottenendo risultati di prestigio in campo nazionale ed internazionale. È stato istituito quest'anno un Premio alla Memoria: nell'occasione sarà ricordato Tommaso Lanci, storico presidente della Sieco Impavida Ortona, ad un anno dalla sua scomparsa. Ospite d'eccezione della manifestazione sarà Jeda, ex calciatore di Vicenza, Cagliari, Palermo, Catania e Lecce, che vanta oltre 100 presenze nel Campionato di Serie A italiano. Nell'occasione, presenterà il suo libro "Figlio del grande fiume – La mia avventura dall'Amazzonia alla Serie A". Queste le parole del Delegato Provinciale Coni Chieti Massimiliano Milozzi: "Come Comitato Provinciale Chieti per questo evento aspettiamo numerosi atleti, tante società, dirigenti e tecnici. Ringrazio il Rettore Liborio Stuppia per la disponibilità che ci ha mostrato concedendoci l'Aula Magna della Facoltà di Lettere. Un ringraziamento va anche al mio staff che mi supporta sempre con grande passione nelle mie iniziative e sicuramente anche in questa occasione mi darà il giusto supporto affinché tutto si svolga al meglio. È un grande onore per me far parte del Comitato di Chieti Città Europea dello Sport 2025 e anche il Gran Galà dello Sport Coni Chieti rientra fra le manifestazioni che stiamo promuovendo in questo ambito. C'è grande attesa: vivremo tutti insieme un'altra giornata all'insegna dei sani valori dello sport". Massima sinergia da parte del Comune, sottolinea l'assessore allo Sport Manuel Pantalone: "Sarà una festa dello sport speciale sia per la presenza di Jedaias Capucho Neves, al secolo Jeda, sia perché l'evento ricade dell'anno di Chieti Città europea dello Sport, cosa che rafforza la fortissima cooperazione che c'è fra il Comune di Chieti e il Coni, e sia per la riconferma del nostro delegato provinciale, Massimiliano Milozzi che ringrazio per lo straordinario lavoro che ha fatto e che fa sul nostro territorio per tutte le discipline sportive che trovano casa a Chieti. In questi quattro anni di lavoro per la città abbiamo cercato di fare il possibile per utilizzare a pieno tutti gli impianti comunali anche attraverso la gestione indiretta, laddove non è possibile quella diretta a causa del dissesto. Bella e importante anche la sinergia con l'Università che è una parte preziosa perché sempre impegnata nella promozione dello sport nella storia della città". Jeda si dice molto felice di poter presenziare al Gran Galà dello Sport del Coni Chieti: "Sono molto onorato di partecipare a questo grande evento. Voglio far capire a tutti quelli che saranno presenti l'importanza di tutto ciò che ho creato nel corso degli anni. Presenterò il mio libro raccontando l'esperienza di vita personale".

