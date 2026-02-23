Chieti, Grande evento mercoledì 25 febbraio con il convegno con Cina, Indie ed Etiopia, per le imprese abruzzesi. Il presidente Febo: “Un esordio importante della cooperazione sul nostro territorio e ottime opportunità per le nostre aziende”

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 23 febbraio 2026 – Supportare le aziende del territorio nei processi di crescita e internazionalizzazione è una priorità per la nostra comunità, nasce con queste premesse e finalità l’evento di mercoledì 25 “Nuove prospettive per le aziende abruzzesi nei Paesi BRICS – Focus Cina, India ed Etiopia”, in programma il 25 febbraio 2026 dalle ore 10:00 alle 15:00 nella sala convegni di via Piaggio 35, nel complesso Dromedian a Chieti – precisa il comunicato. L’iniziativa nasce a cura della Presidenza del Consiglio comunale, con l’obiettivo di offrire alle imprese locali strumenti concreti per comprendere le dinamiche economiche di mercati strategici e in forte espansione come Cina, India ed Etiopia, oggi tra i principali poli di sviluppo globale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Il contesto internazionale sta cambiando rapidamente – sottolinea il presidente del Consiglio Comunale Luigi Febo – e le nostre aziende devono essere messe nelle condizioni di cogliere nuove opportunità. Questo appuntamento rappresenta un momento di confronto reale tra istituzioni, esperti e imprenditori, utile per rafforzare la presenza del sistema produttivo abruzzese nei mercati emergenti – Abbiamo avuto l’importante adesione di altissimi rappresentanti istituzionali di Cina, Etiopia e India, saranno inoltre presenti delegazioni istituzionali e operatori economici attivi nei tre Paesi, che contribuiranno a favorire il dialogo diretto con le imprese del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Durante l’evento saranno approfonditi temi legati all’ambiente di investimento, alle politiche industriali e alle opportunità di collaborazione commerciale – L’incontro prevede anche testimonianze di aziende abruzzesi che hanno già intrapreso percorsi di internazionalizzazione in Cina e India, oltre a focus sulle prospettive di sviluppo in Etiopia, anche in relazione a future iniziative promozionali di ICE Agenzia – Vogliamo creare occasioni concrete di networking e collaborazione – conclude Febo – affinché Chieti e l’Abruzzo possano rafforzare la propria competitività e attrarre nuove relazioni economiche e investimenti – precisa il comunicato. L’internazionalizzazione non è più una scelta, ma una necessità per il futuro del nostro tessuto produttivo”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it