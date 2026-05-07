Chieti, Grande inizio per il Maggio Teatino 2026: concerto gratuito di Fabrizio Moro in piazza San Giustino per la Festa del Santo Patrono. L’Amministrazione: “Evento di altissimo livello. Calendario condiviso con associazioni e comunità”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 7 maggio 2026 – Un Maggio Teatino completamente rinnovato, con eventi diffusi, grandi appuntamenti culturali e musicali e un concerto gratuito di livello nazionale per la festa patronale di San Giustino: è il programma presentato questa mattina dall’Amministrazione comunale nel corso della conferenza stampa alla presenza del vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare, dell’assessore al Commercio Manuel Pantalone e dei consiglieri comunali Silvia Di Pasquale e Valerio Giannini – precisa il comunicato. Avvio del calendario sarà il concerto gratuito di Fabrizio Moro, in programma l’11 maggio in Piazza San Giustino, con navette gratuite a disposizione attive dal parcheggio del PalaTricalle fino a Largo Cavallerizza dalle ore 17.30 e fino alla fine del concerto – riporta testualmente l’articolo online. “Abbiamo lavorato per costruire un Maggio Teatino all’altezza della città e della sua storia – dichiara il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare –. Il concerto gratuito di Fabrizio Moro rappresenta il punto più alto di un percorso che in questi anni ha restituito centralità a Chieti, rendendola nuovamente attrattiva per grandi eventi e iniziative di qualità. Particolare attenzione sarà dedicata anche a specifiche misure per sicurezza e accessibilità: sarà prevista un’area riservata alle persone con disabilità nelle vicinanze del palco e verrà attivato un servizio navetta gratuito dal parcheggio di scambio del Pala Tricalle fino a Largo Cavallerizza, operativo dalle ore 17:30. Sarà un evento dai grandi numeri per la qualità dell’artista, che sta girando con il suo tour “Non ho paura di niente” tutte le maggiori piazze italiane, che riconferma Piazza San Giustino come luogo di riferimento per i grandi eventi ed è oggi il simbolo concreto di questo cambiamento: uno spazio che era stato dimenticato e che abbiamo riportato al centro della vita cittadina attraverso interventi di riqualificazione e una programmazione continua che dopo quasi vent’anni ha ritrovato anche il Capodanno – recita il testo pubblicato online. Il Maggio Teatino 2026 si presenta con un calendario ancora più ampio, costruito per valorizzare la città attraverso cultura, turismo, spettacolo, sport e partecipazione delle associazioni e delle scuole del territorio – Questo cartellone dimostra che anche in una situazione economica complessa è possibile investire in cultura, aggregazione e promozione della città grazie a una rete di collaborazioni, sponsorizzazioni e sinergie istituzionali – aggiunge la nota pubblicata. Tra i tantissimi appuntamenti del Maggio Teatino 2026 ci saranno, il 3 maggio, “La scoperta del Museo di Villa Frigerj” al Museo Archeologico Nazionale della Civitella con laboratorio dedicato ai bambini; il 9 maggio un percorso storico con visita guidata su Theate Marrucinorum in Piazza San Giustino; l’11 maggio il tradizionale “Palio de lu ricchiap” organizzato dall’associazione Scopri Teate; il 16 maggio la partenza del Giro d’Italia da Piazza San Giustino; il 22 maggio il concerto jazz di beneficenza di Tony Pancella; il 23 maggio una giornata dedicata al teatro dialettale, al Mercatino delle Creatività e a una conferenza sul Giappone; infine, il 13 giugno, la Notturna di Chieti, che unisce intrattenimento sportivo e aggregazione storica intorno a questo evento – Un calendario unico che conferma la programmazione continua dell’Amministrazione, nonostante il percorso di risanamento dei conti e grazie alla piena sinergia con associazioni e artisti della città e del territorio, nonché al sostegno delle forze economiche come Toto Holdings, WTS e Megalò che hanno accompagnato sempre questo percorso e che ringraziamo per questo”. “Manifestazioni di questo livello – sottolinea l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – hanno un impatto diretto sull’economia cittadina – si apprende dal portale web ufficiale. Portare migliaia di persone nel centro storico significa sostenere concretamente commercio, pubblici esercizi, attività ricettive e tutto l’indotto – In questi anni abbiamo lavorato affinché gli eventi diventassero anche uno strumento di rilancio economico e promozione territoriale ed ha funzionato – riporta testualmente l’articolo online. Il Maggio Teatino e il concerto di Fabrizio Moro saranno un’altra straordinaria occasione per mostrare una città viva, accogliente e capace di attrarre visitatori”. “Negli ultimi cinque anni – dichiarano i consiglieri comunali Silvia Di Pasquale e Valerio Giannini – si è svolto un lavoro costante per creare sinergie tra amministrazione, associazioni, operatori culturali e realtà economiche del territorio – L’obiettivo è sempre stato quello di garantire alla città appuntamenti di qualità, capaci di coniugare intrattenimento, valorizzazione culturale e partecipazione popolare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Maggio Teatino rappresenta oggi il risultato concreto di questo percorso”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it