Chieti, I lavori dell’ospedale approdano alla commissione vigilanza del consiglio regionale

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 6 marzo 2025 – il sindaco Diego Ferrara è stato audito in mattinata durante la riunione della Commissione Vigilanza dedicata ai lavori di ristrutturazione dell’ospedale di Chieti annunciati dalla Asl che avevano provocato preoccupazioni a tutti livelli istituzionali – aggiunge la nota pubblicata. Con lui ascoltato anche il rettore Liborio Stuppia e la dirigenza Asl, presente con il nuovo manager Mauro Palmieri – aggiunge la nota pubblicata. “Abbiamo ribadito anche in quel consesso dopo aver fatto una cronistoria dei fatti, la nostra priorità: assicurare continuità operativa tutti reparti ed evitare delocalizzazioni che con le incertezze inerenti i tempi e tutte le coperture dell’intervento avrebbero potuto creare danni sia alla città sia all’Ateneo – riferisce il sindaco Diego Ferrara – . Voglio ringraziare il presidente della Commissione Sandro Mariani e il consigliere regionale Silvio Paolucci che ha chiesto e ottenuto l’attenzione della Commissione Vigilanza, che si è riunita in un momento utilissimo a fare il punto delle iniziative messe in campo a seguito anche dell’accordo raggiunto tra Asl e Ateneo, grazie alla nostra sinergica mobilitazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Attivando l’attenzione su un intervento frettoloso e pregiudizievole, è stato istituito un tavolo tecnico che entro la fine del mese di marzo dovrà produrre un piano con tutte le risposte e le assicurazioni necessarie in termini di tempi, modalità e dislocazione dei servizi – Ho ribadito l’esigenza di fare parte del tavolo come Comune e sindaco presidente del Comitato ristretto dei sindaci, in modo da tenere informata costantemente la città e tutte quante le realtà sindacali, associative e civiche preoccupate delle sorti del presidio ospedaliero, nonché di quelle dell’Università e della continuità assistenziale e sanitaria che non può assolutamente essere interrotta come abbiamo detto a tutti livelli – Ringrazio nuovamente il magnifico rettore che ha assicurato una attenzione attiva sullo svolgimento dei lavori dell’organismo tecnico entro marzo, ribadendolo oggi in Commissione collegato da remoto e anche il nuovo manager della Asl Mauro Palmieri che si è dimostrato disponibile ad ascoltare le esigenze e le istanze emerse”.

