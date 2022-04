Chieti, I ragazzi del Savoia in visita in Comune e a Formula Ambiente per conoscere da vicino la tutela dell’ambiente

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 21 aprile 2022 – Un confronto aperto e diretto sull’ambiente e sull’attività

dell’Amministrazione a riguardo, quello che si è svolto ieri e stamattina fra

una delegazione dell’Itis Savoia di Chieti, il sindaco Diego Ferrara e

l’assessore all’Ambiente e alla Transizione Ecologica, Chiara Zappalorto – recita il testo pubblicato online. Gli

studenti, accompagnati dalle docenti Alessia Iezzi,

Carla Pertosa e Katia Salvatore, sono coinvolti nel progetto Erasmus Plus

“Let’s save the Environment before it’s too late”, un progetto che affronta le

tematiche della salvaguardia dell’ambiente, tra cui la gestione dei rifiuti e strategie

di riciclo a scuola, nella città e nella regione – Gli incontri agevoleranno la

mobilità verso la Turchia in maggio, paese che con l’Italia, Croazia, Romania e

Repubblica Ceca è partner del progetto –

“Ieri

abbiamo ricevuto i ragazzi in Comune e oggi abbiamo aperto loro le porte della

società Formula Ambiente, che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti per

la città – racconta l’assessore Zappalorto – Una bella occasione per

confrontarci con loro sui temi della raccolta differenziata e del Pnrr, nonché

della tutela ambientale, di cui voglio ringraziare la dirigente della scuola,

la professoressa Annamaria Giusti per averci scelto e anche le docenti che sono

state delle vere e proprie guide alla scoperta di un mondo importante e in cui

i giovanissimi sono per fortuna sempre più presenti – precisa la nota online. Con Gianni

Di Censo, Giulio Foracchia di Formula e l’ingegner Luca Franceschini del

settore ambiente del Comune di Chieti, i ragazzi hanno potuto rendersi conto di

come avviene la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, prendendo cognizione di

tutte le fasi e dei passaggi da fare a tutela dell’ambiente e nel rispetto

delle normative che regolano queste speciali attività”.

