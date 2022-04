Chieti, I sindaci di Chieti e Manoppello su chiusura del dibattito pubblico: “Non cambieremo idea sulla variante

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

“Il dibattito pubblico sul primo lotto si è

chiuso ieri, ma usciamo dal confronto sul progetto senza mutare le nostre

posizioni: resteremo fermi nel chiedere che venga accettata la nostra proposta

di variante, affinché l’opera possa essere realizzata con il minor impatto

possibile sulle abitazioni e sulle

attività economiche e commerciali che si trovano sul tracciato attuale”, il

commento de sindaci di Chieti, Diego Ferrara

e di Manoppello, Giorgio De Luca,

alla fine del percorso di evidenza pubblica sul primo lotto che si è chiuso

ieri all’Aurum di Pescara con un evento conclusivo a cui erano presenti sia i

responsabili del Dibattito pubblico, Regione, Province e Comuni interessati.

“In questi mesi abbiamo fatto di tutto per far

passare la linea più vicina alle aspettative della nostra gente, che non può assumere

sulle proprie spalle il peso di un progetto così importante, ma che richiede

loro sacrifici enormi – precisa il comunicato. Un progetto che, inoltre, è stato condiviso solo una

volta definito con gli Enti che avrebbero forse potuto contribuire dall’inizio

a renderlo possibile, riducendone le criticità – così il sindaco di Chieti Diego Ferrara – Per questa ragione abbiamo consegnato tutta

la documentazione tecnica in nostro possesso a RFI, affinché i loro tecnici potessero

elaborare un’ipotesi di variante realizzabile, in vista della conferenza dei

servizi di giugno che deciderà come procedere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Purtroppo, però, la variante che

ci è stata presentata è più rigida di quella possibile in base a norme vigenti

a tutela del territorio e in base anche alla situazione idrogeologica attuale di

alcuni tratti – precisa la nota online. RFI basa l’elaborato su uno studio idraulico da cui emerge una

più ampia estensione delle aree a rischio di esondazione, che non tiene conto

degli aggiornamenti e di norme attualmente vigenti, che invece non solo

attualizzano lo stato di fatto, ma lo ridisegnano in modo a noi favorevole – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La

nostra variante è stata delineata in base al vigente Piano stralcio di difesa

dalle alluvioni redatto nel 2018 e dalle relative Norme tecniche di attuazione

e su uno studio ancora più aggiornato, commissionato dalla Regione Abruzzo a

una società specializzata, a supporto del progetto esecutivo di realizzazione

delle casse di espansione lungo il fiume Pescara – Lavori in corso che servono

proprio a limitare tale rischio per il futuro, preservando le sponde dalle

possibili esondazioni – A questi documenti lo scorso 6 aprile si è aggiunto un parere

dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale sul lotto 1 e 2 del progetto e che espressamente

afferma che non esistono motivi che precludano la realizzabilità della proposta

di variante formulata dai Comuni di Chieti e Manoppello – riporta testualmente l’articolo online. Di conseguenza il

dibattito pubblico ci ha convinto ancora di più delle nostre posizioni che non

cambieranno e che, speriamo, convincano chi deve scegliere il progetto da

realizzare”.

“Questo

dibattito pubblico è stata una discussione su ciò che il territorio non vuole e

non ha mai voluto, dunque un confronto sbagliato sin dall’inizio – Abbiamo

smontato, letto, studiato, scaricato migliaia di megabite con tavole

progettuali; abbiamo inviato osservazioni elencando le numerose criticità del

progetto di raddoppio di Rfi – ha detto

il primo cittadino di Manoppello Giorgio De Luca – . Manoppello aspetta da

trent’anni la Variante Interporto, cioè da quando nel 1995 l’infrastruttura

logistica venne realizzata sul proprio territorio – riporta testualmente l’articolo online. Nessuno avrebbe mai

immaginato un raddoppio sull’esistente – L’ulteriore consumo di suolo – aggiunge

De Luca – è una delle profonde

ferite che il Progetto RFI lascerebbe sul nostro territorio – riporta testualmente l’articolo online. Da un lato,

nel centro urbano, con il raddoppio in affiancamento al tracciato esistente si

sventra la città, si abbattono case ed attività commerciali, si complicano i

collegamenti con gravi problemi per il trasporto pubblico locale dirottato su

strade troppo strette per il passaggio di autobus e mezzi; dall’altro, fuori

dal centro cittadino il tracciato Rfi, prevede l’abbandono in affiancamento

alla linea storica e la realizzazione di un

imponente viadotto articolato in 3 elementi che sormonta prima la statale, poi

l’autostrada e infine il fiume Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Si tratta di un’opera a forte

impatto ambientale che costituirebbe un unicum nella realtà della Val Pescara

in quanto sola infrastruttura che taglia trasversalmente ed in modo così

significativo la vallata – si legge sul sito web ufficiale. Inoltre, questo viadotto in rilevato, interferirebbe

con Alanno gas, che resta un’area totalmente insicura – viene evidenziato sul sito web. Nessuno è contro

l’opera, ma pretendiamo che le istanze dei Comuni e dei cittadini vengano

accolte – si apprende dalla nota stampa. Auspichiamo che la Conferenza dei Servizi bocci il progetto Rfi e che

parallelamente, sin da subito, si valuti seriamente la Variante proposta dai

Comuni di Manoppello e Chieti, anche in considerazione della presenza e

dell’attività dell’area Interportuale – Rivolgo infine un ulteriore appello ai

parlamentari abruzzesi e alla Regione, affinché sostengano fattivamente un

processo di condivisione fra tutti gli attori per un progetto concreto e

cantierabile alternativo a quello di Rfi”.

Nota del 22 aprile 2022

