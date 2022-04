Chieti, I sindaci di Chieti e Manoppello su progetto RFI

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

“In questi mesi stiamo facendo di tutto per

fare in modo che il progetto di raddoppio della ferrovia passi nei nostri

territori riducendo al minimo il suo impatto. Confrontandoci con il commissario

di Rfi Vincenzo Macello abbiamo sperato di avere davanti un interlocutore in

grado di condividere con le istituzioni locali le alternative possibili, lo

speriamo ancora, anche se dopo tre mesi di incontri e confronti, non abbiamo

ancora le certezze immaginate insieme ai cittadini", i sindaci di Chieti, Diego Ferrara e di Manoppello, Giorgio De Luca, tornano a ribadire la contrarietà delle

proprie comunità a un progetto: “che non contempli la variante Interporto che

abbiamo chiesto sin dal primo momento”.

“Se così non accadesse, significherebbe vanificare

un investimento complessivo di 720 milioni di euro, per realizzare alcuni lotti

di un’opera che, forse, sarà conclusa nella sua interezza fra 20 o 30 anni:

tutto per poter percorrere 157 chilometri di strade ferrate in poco più di due

ore e alla media di 80 chilometri all’ora e con un costo sociale altissimo di

depauperamento dei territori. Le istituzioni e le comunità – dice il primo

cittadino di Manoppello Giorgio De Luca – sono stanche della tattica del

bastone e della carota praticata in questi mesi di apparente concertazione da

Rfi, anche in seno al Dibattito Pubblico. Riunioni in presenza, incontri

online, sopralluoghi in cui abbiamo mostrato nero su bianco la grande mannaia

rappresentata da un progetto insensato perché attraversa i centri abitati.

Abbiamo ricordato la presenza di progetti alternativi, abbiamo proposto la

Variante dei cittadini, ci siamo seduti con rispetto a tutti i tavoli, ma ora

siamo stanchi. Rfi – ha aggiunto De Luca – non può presentare un nuovo

progetto di Variante e nascondersi dietro ad un aumento sconsiderato dei costi

di realizzazione per tornare, di fatto, all’ipotesi originaria! L’ultimo

progetto in variante, presentatoci due giorni da Rfi, prevede quasi l’intero

tratto in viadotto, ovvio che i costi lievitino. Ovvia dunque la bocciatura di

un progetto così impattante. Il Comune di Manoppello, richiamandosi a quanto

già detto dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, ha già contestato

l'insostenibilità ambientale dell'opera di Rfi e continuerà a farlo. Le gravi conseguenze per i nostri territori

sono dimostrabili e significative: dalla compromissione dell’assetto viario,

alla violazione di vincoli urbanistici e paesistici ed in ultimo al

depotenziamento dell’Interporto rispetto alle ingenti risorse già spese per la

sua realizzazione. Torno a fare appello a tutti i parlamentari eletti in

Abruzzo, aiutateci a fermare il raddoppio ferroviario in affiancamento. Il

Comune di Manoppello ribadisce con convinzione il suo sì all’opera ma solo se

in Variante Interporto”.

“Stiamo

facendo davvero di tutto per concretizzare la variante – sottolinea il primo

cittadino di Chieti, Diego Ferrara – come città capoluogo abbiamo fatto

da motore a una sinergia istituzionale che non ha mai remato contro

quest’opera, cercando alternative che avessero possibilità, facendo anche da

mediatori con la comunità e la giusta rabbia maturata nelle famiglie e fra gli

operatori commerciali ed economici che sarebbero costretti a lasciare case e

attività qualora non ci fosse nessuno dei cambiamenti richiesti e sperati – Il

nostro obiettivo è portare nella conferenza dei servizi, che si aprirà a breve

per il primo lotto, un progetto sostenibile. Alla luce degli ultimi incontri

avuti ieri con i tecnici del Dibattimento pubblico, siamo all’opera con tutte

le nostre risorse tecniche per abbattere i costi e le rigidità che ci sono

stati riferiti in merito alla variante che RFI ha elaborato sui nostri

suggerimenti, il tutto per limitare un impatto che invece sarebbe durissimo,

sia in termini di rapporti umani che economici, qualora la stazione appaltante

rimanesse sulla posizione originaria – Il nostro auspicio ancora oggi, è vedere

nascere un progetto che non faccia violenza a nessuno, né agli orizzonti di

RFI, né alla comunità che dovrebbe trarne beneficio e di cui ogni Comune è rappresentante

e voce”.

Nota del 2 aprile 2022.

