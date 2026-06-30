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Chieti, i Time Machine Band in concerto: un viaggio musicale dagli anni ’70 agli ’90

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Irrompe nel panorama musicale abruzzese un gruppo che farà sicuramente parlare di sé: i Time Machine Band. Si tratta di un progetto musicale composto da cinque musicisti di grande esperienza, tutti provenienti dalla regione, che hanno deciso di riportare sul palco il repertorio internazionale degli anni ’70, ’80 e ’90.

La band terrà i primi due concerti a Chieti, con date fissate per il 2 luglio alla Festa Madonna delle Grazie e il 26 luglio alla Festa di Sant’Anna. La line up dei Time Machine vanta musicisti dalla lunga carriera artistica, pronti a far rivivere le sonorità e il fascino di quegli indimenticabili decenni.

“Una line up d’eccezione per gli abruzzesi Time Machine Band”, come dichiarato nel comunicato stampa inviato dall’Addetto Stampa Piero Vittoria. Si tratta di un’opportunità imperdibile per gli amanti della musica internazionale degli anni passati, con l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile e coinvolgente.

Per ulteriori dettagli sull’evento e per immergersi nella magica atmosfera dei concerti dei Time Machine Band, si invitano gli interessati a partecipare e a lasciarsi trasportare dalla potenza e dall’energia della loro esibizione. Non resta che aspettare con trepidazione l’arrivo di queste emozionanti serate, all’insegna della buona musica e dei ricordi indelebili che solo i grandi successi del passato possono regalare.

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