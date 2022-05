Chieti, Ieri l’open Day alla Ludoteca Comunale “Giocandosimpara” e l’inaugurazione del gioco donato da Diritti Diretti

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti 16 maggio 2022 – In tantissimi ieri

hanno visitato l’open day della Ludoteca di via Amiterno, piccoli utenti e famiglie si sono

ritrovati negli spazi aperti alla cittadinanza al fine di presentare il

potenziamento dell’area gioco e la riqualificazione degli ambienti dei locali

di via Amiterno. L'evento ha visto la partecipazione di numerose famiglie

interessate ad avere informazioni, nonché a iscrivere i propri figli al Campus

estivo Giocandosimpara 2022. Presente anche l ’Associazione Diritti

Diretti che ha donato alla Ludoteca un gioco inclusivo subito inserito nella

parte esterna dedicata, simbolicamente inaugurata ieri, in presenza del sindaco

Diego Ferrara, dell’assessore alle Politiche Sociali Mara Maretti, della

consigliera con delega alla Famiglia Valentina De Luca, della presidente di

Chieti Solidale che gestisce lo spazio, Sonia Spinozzi, dei consiglieri comunali

Paride Paci e Barbara Dei Roberto, dei responsabili dell’associazione Diritti

Diretti .

Una ludoteca rinnovata. Su proposta dell'Assessore

all’Innovazione Sociale Mara Maretti e della consigliera comunale delegata alle

politiche per la famiglia Valentina De Luca, sono stati realizzati interventi

di potenziamento della Ludoteca Comunale per un importo 17.957,35 euro, risorse

assegnate al Comune di Chieti dal Fondo per le politiche della famiglia (legge

4 Agosto 2006, n. 248) per iniziative da attuare tra il 1 giugno e il 31

dicembre 2021. L’incarico di ricognizione, progettazione e realizzazione

degli interventi è stato affidato a Chieti Solidale s.r.l, già affidataria del

relativo servizio nell'ambito del Piano Sociale vigente.

I campus estivi e come iscriversi. Sempre nella giornata di ieri si sono ufficialmente

aperte le iscrizioni per il campus estivo, 40 i posti a settimana disponibili per

i bambini dai 3 agli 11 anni, che partirà il 20 giugno e avrà una durata di 9

settimane, 20 giugno – 5 agosto, 29 agosto- 9 settembre. Ogni settimana avrà un

tema il cui filo conduttore sarà il gioco quale esperienza di crescita. Sarà

possibile iscriversi entrò il 30 maggio 2022 alla Ludoteca comunale

Giocandosimpara di via Amiterno, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18. I

posti a disposizione sono 40 per ogni settimana con la possibilità di scegliere

tra due fasce orarie: 8-14 e 8-16.

“Un grande grazie all’associazione Diritti Diretti per

aver donato alla città un altro gioco inclusivo, stavolta diventato parte

integrante dell’area verde della Ludoteca – così il sindaco Diego Ferrara

– Una grande sensibilità, quella dell’associazione

fondata dalla compianta giornalista Simona Petaccia e oggi rappresentata dalla

presidente Anna Guarini, con la quale è nata da subito sinergia e comunanza di

intenti, per dare ascolto e attenzione a un mondo che non deve sentirsi

estraneo alla vita della comunità, ma ne deve divenire riferimento e interlocutore.

Questo dono lo accogliamo con la certezza di andare nella giusta direzione”.

“Obiettivo dell’Amministrazione è

potenziare i servizi offerti alle famiglie e la ludoteca comunale, sita in via

Amiterno, svolge un servizio importante – così l’Assessore alle Politiche

sociali Mara Maretti – Per questo abbiamo pensato di rinnovarne gli

spazi per renderli più accoglienti e stimolanti per i nostri bambini. L'open

day ha permesso di presentare le iniziative e le novità del Campus

Giocandosimpara, servizio che il Comune offre alla cittadinanza, tramite la

società Chieti Solidale, per rispondere ai bisogni delle famiglie durante

i mesi estivi e offrire ai bambini opportunità di socializzazione e gioco nei

mesi di chiusura della scuola” e ancora…. “un particolare ringraziamento va

alla consigliera Valentina De Luca e gli operatori della ludoteca per

l’impegno e la dedizione che hanno mostrato nell’organizzazione e supervisione

i lavori di restyling, ma anche a Sonia Spinozzi, Presidente di Chieti Solidale

per la collaborazione fattiva e il sostegno costante”.

“La Ludoteca Comunale è un servizio rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni, finalizzato

alla crescita psicofisica attraverso lo strumento prevalente del gioco – così

la consigliera Valentina De Luca – il servizio rappresenta anche un

aiuto concreto alle famiglie nella conciliazione dei tempi di cura e di

lavoro – Negli anni però, la struttura, non è stata oggetto di azioni

riqualificanti, nonostante rappresentasse un luogo di svago, di

socializzazione, di educazione, d’ integrazione e d’inclusione per i bambini

del quartiere e zone limitrofe. Ricordiamo come, dal 2018, in seguito ai tagli

al sociale, questo servizio abbia subito un forte depotenziamento”.

