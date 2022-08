Chieti, Il 20 settembre un nuovo evento da non perdere alla Civitella: il concerto di Elisa

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti,

13 agosto 2022 – “Arriva un nuovo appuntamento da non perdere all’Arena della

Civitella, che sarà una delle tappe del tour di Elisa, “Back to the Future Live

Tour”, che in questi mesi è stato ospitato in location speciali, fra cui il 20

settembre si annovererà anche il nostro anfiteatro, parte del complesso del

Museo archeologico nazionale”, annunciano il sindaco Diego Ferrara e il

vicesindaco e assessore ai Grandi Eventi Paolo de Cesare –

“Sarà un settembre da

ricordare per la nostra città, con l’Arena che torna di nuovo al centro

dell’attenzione regionale e nazionale, dopo lo straordinario spettacolo del

concerto doppio Venditti-De Gregori, dopo la tappa del tour di LP e dello

spettacolo comico di Maurizio Battista – annunciano gli amministratori – Si

comincia il 10 settembre con lo spettacolo di Enrico Brignano, che ha scelto la

nostra location speciale per portare i suoi divertentissimi monologhi – precisa il comunicato. Per la

musica il concerto di Elisa, il 20 settembre, sarà un’altra occasione per la

città, che grazie a questi appuntamenti sta vivendo una stagione davvero

eccezionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un vero decollo, che arriva

dopo un anno dalla firma della convenzione con la Direzione museale

regionale da noi fortemente voluta, che assicura alla Deputazione teatrale la

gestione dell’Arena e dello Stellario – recita il testo pubblicato online. Spazi che subito hanno catturato

l’interesse delle produzioni e anche di artisti di altissimo livello che hanno

voluto annoverare Chieti fra le tappe dei propri tour. Questo tipo di politica

funziona, questo hanno dimostrato gli eventi fin qui ospitati, crea un poderoso

indotto, perché le oltre tremila persone che gremiscono l’Anfiteatro, com’è

accaduto finora, di fatto portano un concreto beneficio a tutta l’economia

del centro storico – aggiunge testualmente l’articolo online.

La

scelta di Elisa ci onora, perché sappiamo che questa straordinaria artista sta

portando avanti un tour bello, ma anche sostenibile come primo Ally, “Alleato”,

della Campagna SDG Action sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Onu, che

ha individuato in tutto il mondo “voci” in grado di ispirare l’azione su ciò

che serve per raggiungere questi importanti obiettivi ambientali e sociali – Il

“Back to the Future Live Tour” iniziato ufficialmente il 28 giugno

dal “Parco dei ragazzi del 99” di Bassano del Grappa, si caratterizza

perché ogni tappa ha l’obiettivo di valorizzare il luogo che lo ospiterà, che

fino ad oggi è stato condiviso con i territori e definito, ogni volta, per dare

valore a parchi, borghi, calanchi, luoghi storici come il nostro – recita il testo pubblicato online. All’Arena

approderà uno spettacolo concepito come un vero e proprio festival itinerante,

con una serie di contenuti creati in collaborazione con Music Innovation Hub e

altri compagni di viaggio per sensibilizzare il pubblico sull’argomento green. Una

data, quella teatina, organizzata da Alhena entertainment s.r.l. Elite agency

group e Ventidieci , che ha già aperto le prevendite sui circuiti dedicati e

che ringraziamo, insieme anche alla Best Eventi che segue lo spettacolo di

Brignano, per condividere con noi l’obiettivo di inserire Chieti fra le location

nazionali di qualità e fare crescere la funzione dell’accoglienza anche in

questo ambito”.Per le info sul concerto clicca qui

