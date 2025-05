Chieti, Il 24 maggio per la festa della Madonna della Catena c’è “Ragazzi in corsa”

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 16 maggio 2025 – Si svolgerà il 24 maggio a Madonna delle Piane l’evento “Ragazzi in corsa”, manifestazione podistica parte integrante delle iniziative del Comitato Festa Madonna della Catena, organizzata dall’ASD US Acli Marathon Chieti e ASD Vini Fantini, con il sostegno dell’AVIS Comunale Chieti, con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. Stamane i dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati dall’assessore allo Sport Manuel Pantalone, dai rappresentanti del Comitato organizzatore e degli altri motori dell’evento – recita il testo pubblicato online. “Eventi come questo rafforzano il legame tra sport, scuola e territorio e voglio ringraziare tutte le parti coinvolte – così l’assessore comunale allo sport Manuel Pantalone – . Lo sport è un valore educativo e sociale: deve essere accessibile a tutti e vissuto come un momento di gioia, crescita e condivisione e per questo abbiamo incluso l’evento nelle iniziative di Chieti Città Europea dello Sport e nel Maggio Teatino – recita il testo pubblicato online. La città di Chieti conferma così il suo impegno nella promozione dello sport giovanile come strumento di aggregazione, salute e cittadinanza attiva – viene evidenziato sul sito web. Bello il percorso, ma soprattutto un’occasione unica per i nostri ragazzi per fare sport insieme nel proprio quartiere”. “Supportiamo con convinzione ed entusiasmo l’iniziativa a cui i nostri bambini da tenerissima parteciperanno davvero motivati – così Emilia Galante, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo 4 – . La scuola è da sempre attenta a tutte le attività sportive messe in atto dalla città e specie quelle sportive che insieme al welfare e alla salute anche come inclusione e appartenenza al territorio e cittadinanza attiva e partecipata – viene evidenziato sul sito web. Abbiamo aderito con convinzione anche perché da due anni come scuola abbiamo aderito a una rete nazionale di scuole con curvatura sportiva che prevede un’integrazione di tre ore settimanali di attività motorie in più, cosa che ha creato ulteriori sinergie con associazioni sportive del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. La scuola c’è, e continuerà a sostenere ogni iniziativa che promuova benessere e la partecipazione dei nostri ragazzi”. “Abbiamo voluto che la festa si aprisse anche ai più piccoli e alle loro famiglie, potranno concorrere bimbi dall’età di 4 anni fino ai 14, ognuno con un percorso proprio, si parte da 80 metri e in base all’età il percorso sarà adeguato – dice Claudio Gialloreto, presente con Nino Mastrocola, Alessandro Mammarella e Giustino Tacconelli per il Comitato Feste Madonna della Catena – . Questo è un modo concreto per avvicinare la comunità e vivere il quartiere in modo sano e positivo, ha funzionato e funziona sempre e consente a tutti di viverre pienamente il quartiere nel periodo della festa – si legge sul sito web ufficiale. “Ragazzi… in corsa” premia tutti i partecipanti con medaglie, offrendo coppe ai primi tre classificati di ogni categoria – Abbiamo avuto anche l’appoggio di diversi plessi anche dell’area di Madonna delle Piane e invitiamo tutti i nostri ragazzi a partecipare – Come Comitato vogliamo arricchire il calendario degli eventi con iniziative dei ragazzi a cui teniamo molto”. “Questa corsa è molto più di una competizione su cui puntiamo molto anche perché siamo alla ricerca del talento e vogliamo dare un contributo importante anche alla crescita caratteriale degli atleti, anche quelli in erba – aggiunge Alberico Di Cecco, maratoneta e responsabile dell’US Acli Marathon Chieti – , il valore dello sport è un’infrastruttura sociale: è un momento di comunità, un’occasione per trasmettere valori come il rispetto, l’impegno e la solidarietà. Portare i ragazzi a vivere lo sport nel cuore della città è una vittoria per tutti e la partecipazione degli istituti scolastici è fondamentale per raggiungere questo fine”. Il percorso: Via Dei Vestini, nei pressi della Chiesa di Madonna delle Piane, poi via Pescara fino all’arco blu dell’Ud’A e poi a tornare – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it