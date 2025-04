Chieti, Il 25 aprile a Chieti: una settimana tra memoria, musica e teatro, uniti nel nome e nella storia della Resistenza

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 23 aprile 2025 – Il Comune di Chieti, insieme alla sezione ANPI “Alfredo Grifone” e a una vasta rete di associazioni cittadine, promuove un ricco calendario di iniziative per celebrare il 25 aprile, Festa della Liberazione, riaffermando i valori fondanti della democrazia e della Costituzione nata dalla Resistenza – si legge sul sito web ufficiale. Un vero e proprio percorso collettivo di memoria e partecipazione, che vedrà coinvolti luoghi simbolici della città come il Largo Martiri della Libertà, l’Auditorium Cianfarani, la Sala Polivalente del Museo Civitella, il Teatro Marrucino, fino agli spazi associativi e culturali come l’ARCI Fictio e che vede fra i promotori: Comune di Chieti, ANPI Chieti, Comitato di Chieti “Salviamo la Costituzione”CDC, Chieti Bene Comune, CGIL Chieti, ARCI Chieti, CuntaTerra, Chieti Nuova 3 Febbraio, Fondazione Brigata Maiella, Musei Archeologici Chieti, ARCI Fictio, Chieti Welcome, Club per l’UNESCO di Chieti, Archivio di Stato – aggiunge testualmente l’articolo online. “Il 25 aprile non è solo un giorno di ricordo, ma un’opportunità per riaffermare con forza i principi di libertà, giustizia e solidarietà – così il sindaco Diego Ferrara e Gianluca Antonucci a capo dell’ANPI Chieti – . Grazie alla sinergia con l’ANPI e le realtà del territorio, Chieti si fa comunità viva e consapevole, testimone della nostra storia e custode del nostro futuro – riporta testualmente l’articolo online. Dobbiamo tutti contribuire alla memoria collettiva, quella della Resistenza è un patrimonio particolare che appartiene alle generazioni presenti, passate e future e che non può essere revisionata, non si pongono perimetri alla libertà e quella che conquistammo noi allora attraverso padri, nonni, fratelli, giovani di altri tempi morti con il desiderio di essere liberi – precisa il comunicato. Non sarà una festa dimessa, né “sobria”, d’altronde il 25 aprile non è mai stata una ricorrenza ebbra o rumorosa, sarà sicuramente rispettosa del momento e del sentito saluto a Papa Francesco, capace di rispecchiare valori e principi che non fanno baccano, ma sono messi nero su bianco sul documento più importante del nostro Paese, la nostra Costituzione”. “Con “Quando il grano maturò” raccontiamo una Resistenza che è anche quotidianità, fatta di scelte, coraggio e dignità. Il teatro diventa voce della memoria e strumento di consapevolezza civile – così Marcello Sacerdote attore e motore dell’associazione – siamo felici di farlo con lo spettacolo, ma anche con il libro che ne è scaturito, che ha messo nero su bianco le emozioni raccolte nel nostro Abruzzo perché diventassero patrimonio di tutti e tassello di una memoria collettiva fatta di racconti e di storie che rispecchiano ognuno di noi, ora e sempre”. Programma – si legge sul sito web ufficiale. 24 aprile: Ore 17.00 – Foyer Marrucino – recita il testo pubblicato online. Presentazione del libro Pagine e Storie di cronaca di Filippo Paziente 25 aprile – Ore 9.00 – Largo Martiri della Libertà: Mostra sulla Resistenza e sulla Banda Palombaro – aggiunge testualmente l’articolo online. Ore 09.30- Celebrazione del 25 aprile a cura della Prefettura – si legge sul sito web ufficiale. Ore 11.00 – Passeggiata e distribuzione della Costituzione alla cittadinanza – si apprende dal portale web ufficiale. Ore 17.30 – Sala Polivalente Museo Civitella: Presentazione del libro “Quando il grano maturò” e incontro con gli autori – precisa la nota online. Ore 21.00 – Auditorium Cianfarani: Spettacolo teatrale “Quando il grano maturò”, a cura del collettivo teatrale CuntaTerra, ispirato a vicende locali di lotta e libertà. Ore 21.30 – Circolo ARCI Fictio: Live concert del gruppo “De Bulgakov”, in chiusura di giornata – si apprende dal portale web ufficiale. 28 Aprile: Ore 15.00 Archivio di Stato – aggiunge testualmente l’articolo online. Laboratorio guidato di ricerca sul Fondo Brigata Maiella, a cura del Club Unesco e dell’Archivio di Stato – 30 Aprile: Ore 19.00. Museo Barbella – si legge sul sito web ufficiale. International Jazz Day: la Musica della Liberazione, evento a cura del Comune, Club Unesco e del musicista Tony Pancella – viene evidenziato sul sito web.

