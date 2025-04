Chieti, Il 25 aprile esordio del Tennis Chieti in B2 a Civitanova Il 12 luglio finale del Memorial Trevisan è festa per i sessant’anni del circolo tennis Chieti

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune: Chieti, 11 apr. La squadra del Tennis Chieti che, quest’anno, affronterà la prossima stagione di serie B2 ed i sessanta anni del Circolo Tennis di Strada Madonna della Vittoria, fondato nel 1965. Sono stati i temi centrali della conferenza stampa tenuta, questo pomeriggio, a Chieti dal presidente Ennio Marianetti – precisa la nota online. Incontro con i giornalisti ai quali ha partecipato l’assessore comunale allo Sport, Manuel Pantalone, il presidente del comitato regionale della Federazione Italiana Tennis e Padel, Luciano Ginestra, e il delegato provinciale CONI, Massimiliano Milozzi. Alla conferenza stampa era presente anche l’assessore comunale Chiara Zappalorto – recita il testo pubblicato online. “Vedere questa qualità tennistica di fronte a me è un piacere, – ha esordito Marianetti – perché Andrea Paolini è un giocatore di livello internazionale così come lo è l’ultimo arrivato, Riccardo Balzerani – precisa la nota online. Paolo Bonafede, poi, è da anni un riferimento per il nostro circolo – Quest’anno – ha ricordato Marianetti- disputiamo un campionato nazionale di livello alto ed abbiamo la fortuna di poter contare su una bellissima squadra, soprattutto a livello umano – aggiunge testualmente l’articolo online. Cominciamo il 25 a Civitanova Marche mentre due giorni dopo faremo l’esordio in casa contro Fermignano – recita il testo pubblicato online. Partiamo per salvarci ma la squadra è competitiva e potremo toglierci belle soddisfazioni. Anche quest’anno-ha aggiunto Marianetti- ci sarà il Memorial Trevisan, 10.000 euro di montepremi premi – precisa il comunicato. L’anno scorso è stato un bel successo e spero che sia così anche quest’anno”.Questi gli atleti che giocheranno in B2: Andrea Paolini, Riccardo Balzerani, Paolo Bonafede, Diego Bravetti, Andrea Del Federico, Anthony Genov, Davide Ciaschetti – aggiunge la nota pubblicata. Il capitano è Antonio Crocetti – precisa il comunicato. Per celebrare, poi, i 60 anni del Circolo tennis Chieti è stata ideata una serie di iniziative, tra cui il Palio cittadino, iniziato già da qualche settimana , con 16 squadre al via – si legge sul sito web ufficiale. Poi ci sarà una competizione vintage con le racchette di legno dove i giocatori sanno vestiti tutti di bianco – Il torneo inizierà il 24 giugno mentre la finale si giocherà il 12 luglio – recita il testo pubblicato online. Proprio la sera del 12 luglio si svolgerà la festa dei nostri 60 anni – aggiunge la nota pubblicata. L’assessore allo sport, Manuel Pantalone, dal canto suo, ha affermato che “il fatto che Chieti sia città europea dello sport mi piace davvero che collimi con i 60 anni di questo straordinario circolo – recita il testo pubblicato online. Prima di tutto- ha proseguito – vorrei fare un grande in bocca al lupo a questa squadra che si avvicina ad un campionato importante, di caratura nazionale, come la serie B a squadre di tennis, il che accresce il valore dello sport nella nostra città che ha eccellenze in una trasversalità di discipline sportive e grazie al lavoro del Tennis Chieti, questo sport sta raggiungendo dei traguardi notevoli – Per questo, – ha sottolineato Pantalone – come amministrazione e come città ne siamo orgogliosi e saremo vicini alla squadra nelle sfide di campionato – Per quello che riguarda i vari tornei, ci avviciniamo a questo grande appuntamento del Memorial Trevisan per il quale ringrazio l’amico Stefano, qui presente in rappresentanza della famiglia Trevisan che è sempre stata e continua ad essere vicina allo sport della nostra città”.

