Chieti, Il 27 agosto allo Stellario tornano Dj internazionali.

Chieti,

16 agosto 2022 – Chiude con Carl Craig e Alex Neri la rassegna Claudio

Chiude con Carl Craig e Alex Neri la rassegna Claudio Finarelli Festival allo Stellario della Civitella. Sabato 27 l'evento a cura di

Humani, patrocinato dal Comune di Chieti e dalla Deputazione teatrale del

Marrucino – riporta testualmente l’articolo online.

“Arriva

un altro evento del Festival che anima l’intrattenimento del nostro parco

archeologico della Civitella, che il Comune ha in gestione per i grandi eventi

attraverso la Deputazione teatrale del Marrucino – così il vicesindaco e

assessore agli Eventi Paolo De Cesare – Un nuovo appuntamento con la

musica da discoteca di qualità, dopo gli appuntamenti con Dj Harvey e Dj Ralf

che hanno fatto ballare in tantissimi, arriva una coppia di nomi di altissimo

livello, il 27 agosto sarà la volta di Carl Craig e Alex Neri, fondatore della

band Planet Funk. Confidiamo che in tanti accendano lo Stellario anche in

questa occasione e che la vitalità di tutto l’impianto della Civitella, Arena e

gli altri spazi, siano luoghi sempre più scelti per dare respiro all’economia

cittadina dell’intrattenimento, come i grandi concerti e gli eventi ospitati

finora hanno dimostrato e alla vigilia di un grande settembre con Brignano ed

Elisa in arrivo all’Arena il 10 e il 20 settembre”.

“Ecco il capito

finale della rassegna “Claudio Finarelli Festival” che si sta svolgendo allo

Stellario questa estate, rassegna dedicata all’indimenticabile Claudio

Finarelli, l’architetto che ha promosso il complesso de “La

Civitella” facendolo diventare un punto di riferimento e crocevia di

svariate espressioni artistiche, molte delle quali di livello internazionale,

risorsa inestimabile non solo per la città ma per tutta la regione – così gli organizzatori

– Il progetto Humani è nato proprio qui, nel 2010, un progetto che nel corso

degli anni ha ridefinito le regole dell’intrattenimento in Abruzzo,

valorizzando gli spazi storici come Parchi Archeologici, Teatri, Musei,

Residenze D’Epoca e Castelli Medievali che smettono di essere scenario classico

valorizzando gli spazi storici come Parchi Archeologici, Teatri, Musei, Residenze D'Epoca e Castelli Medievali che smettono di essere scenario classico diventando protagonisti attraverso forme artistiche moderne. Quest'anno abbiamo

celebrato il nostro decennale (esclusi i due anni di fermo forzato dovuti alla pandemia)

presentando la Scuola della Musica da Ballo, dalle origini della Musica Disco

con DJ Harvey che ci ha fatto vivere l’atmosfera di una notte al Paradise

Garage, storico club newyorkese, alle sonorità House di Radio Slave e DJ Ralf,

supportati dai giovani talenti come Fabrizio Mammarella, Panoram, Pepi &

Panoram, Pepi & Katrina. Sabato 27 Agosto chiudiamo in bellezza con la dedica a Detroit

capitale mondiale della Musica Techno, quella soul e profonda – ..Coinvolgendo

uno degli esponenti più importanti, Carl Craig cheè stato il primo grande

Artista di Musica elettronica che si è esibito a Chieti e che ha fatto ballare 5000

persone proprio allo Stellario il 12 giugno del 2010. Ad affiancarlo non

potevamo che scegliere Alex Neri dei Planet Funk che insieme a Claudio

Coccoluto e Ralf rappresentano le colonne portanti del suono made in Italy e

che oggi è in una forma splendida producendo gemme sonore stupende e infuocando

tutti i dancefloor che lo vedono come protagonista – Ad aprire l’evento ci penserà

Andrea Tempo, scuola Slow Motion, che ci mostrerà lo spirito selvaggio della

teatinità. Tutto questo è stato possibile grazie al Comune di Chieti, la

Deputazione del Teatro Marrucino e al supporto dell’Assessore alla Cultura e

agli Eventi Paolo De Cesare che si è lasciato trasportare dall’entusiasmo e

dalle nostre scelte artistiche, a lui va il grande merito di aver creduto in

noi insieme al nostro caro Sindaco Diego Ferrara”.

