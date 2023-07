Chieti, Il Comitato ristretto: “Si vada oltre la polemica, è urgente che Regione, Asl e primari si incontrino

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 17 luglio 2023 – “È essenziale che mettiamo da parte polemiche inutili e iniziamo a concentrarci su soluzioni concrete – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si è creato un circo attorno a questioni che avrebbero dovuto essere affrontate con semplicità e dialogo – recita il testo pubblicato online. Noi abbiamo voluto solo centrare una problematica seria e importante ed è su quella che bisogna stare, abbandonando fronti che rischiano di rendere vano il nostro intento e di lasciate inascoltata la forte richiesta di aiuto e intervento arrivata dai primari nella ormai nota seduta del Comitato a cui noi li avevamo invitati”, i sindaci del Comitato ristretto tornano sulle polemiche seguite all’ultima seduta – viene evidenziato sul sito web. “Pertanto, riteniamo necessario che Asl, Università e Regione si incontrino, dove credono sia meglio, e lavorino insieme per risolvere questi problemi che riguardano la sanità pubblica e la preservazione della Facoltà di Medicina a Chieti – invitano i primi cittadini di Chieti, Vasto, Atessa, Ortona e Casoli Diego Ferrara, Francesco Menna, Giulio Borrelli, Leo Castiglione e Massimo Tiberini- Come sindaci del Comitato Ristretto della Asl, abbiamo sempre adempiuto al nostro dovere e continueremo a farlo, sempre nel rispetto dei ruoli di ciascuno – riporta testualmente l’articolo online. Speriamo che questo rispetto sia reciproco – recita il testo pubblicato online. Durante l’incontro del 29 giugno, era previsto un dibattito tra il Direttore Generale della Asl e un gruppo di primari universitari – Questi ultimi erano lì per esprimere e illustrare la difficile realtà dei problemi quotidiani che affrontano – recita il testo pubblicato online. Il Rettore dell’università era anche presente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Purtroppo, non c’è stata una vera discussione o scambio di idee, cosa che ha deluso tutti noi che eravamo presenti – aggiunge la nota pubblicata. Tuttavia, nonostante queste difficoltà, noi, come Comitato, respingiamo fermamente l’etichetta di “Tribunale” attribuitaci – precisa la nota online. Non lo siamo e nemmeno siamo qui per fare la guerra, il mostro compito è trovare soluzioni ai problemi urgenti – Desideriamo evidenziare l’importanza di migliorare tre aree fondamentali della nostra sanità: la medicina preventiva, la medicina territoriale e la medicina ospedaliera – si apprende dal portale web ufficiale. La medicina preventiva implica azioni volte a prevenire l’insorgenza di malattie e deve essere una priorità. La medicina territoriale, incentrata sul miglioramento delle cure fornite nelle comunità locali, è fondamentale per garantire un accesso equo ai servizi sanitari – aggiunge la nota pubblicata. Infine, dobbiamo concentrarci su come migliorare la medicina ospedaliera, migliorando l’efficienza e l’efficacia dei trattamenti forniti nei nostri ospedali – precisa la nota online. Questo è il nostro scopo – Ed è anche quello della Asl”.

