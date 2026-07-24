Chieti, Il Comune di Chieti a “Insieme Festival del sociale”. L’Amministrazione: “A L’Aquila con le esperienze teatine su sociale e Politiche giovanili”. Ecco il programma

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 24 luglio 2026 – La Città di Chieti sarà presente al Parco del Castello dell’Aquila alla prima edizione di “INSIEME – Festival del Sociale”, la manifestazione regionale su politiche sociali, inclusione e diritti iniziata oggi, uno spazio aperto di dialogo tra istituzioni, Enti del Terzo settore, mondo accademico e cittadinanza, con l’obiettivo di ripensare le risposte alle nuove fragilità, promuovere il benessere delle comunità e dare voce alle giovani generazioni – precisa il comunicato. Il Comune di Chieti partecipa attivamente alla manifestazione con un programma dedicato alle esperienze, ai servizi e alle buone pratiche sviluppati nell’ambito delle politiche sociali e giovanili – precisa il comunicato. Alle iniziative di domani saranno presenti l’Assessore alle Politiche Sociali Rita Iolanda Di Falco, l’Assessore alle Politiche Giovanili e alla Partecipazione democratica, Aurora Bruno e la Dirigente del II Settore, Servizi al Cittadino, Angela Assunta Falcone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La manifestazione si concluderà con la sottoscrizione del “Manifesto dell’Abruzzo per il Sociale”, un decalogo di impegni volto a orientare la costruzione di comunità sempre più inclusive, solidali e attente ai bisogni delle persone – “La partecipazione dell’Amministrazione testimonia la volontà di mettere in relazione, in modo sempre più sinergico, i servizi di assistenza e protezione sociale con le politiche rivolte all’autonomia, alla crescita, alla partecipazione e al protagonismo dei giovani e della cittadinanza – illustra l’assessora Di Falco – . Tra i momenti centrali dedicati alla riflessione etica e sociale figura lo spazio promosso dal Comune di Chieti, in collaborazione con il movimento nazionale “Gocce di Giustizia” ci sarà l’incontro con Adriano Sella, educatore, conferenziere, laico missionario impegnato nella custodia del creato e teologo nel campo dell’ecologia integrale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Forte di una lunga esperienza in Amazzonia, maturata anche come coordinatore della Commissione Giustizia e Pace della Conferenza Episcopale del Nord II del Brasile, nonché promotore della Rete Italiana Nuovi Stili di Vita, Sella presenterà il volume “La baby gang delle 5C”, edito da Bertato, e il laboratorio “Restare umani, fra intelligenza artificiale e intelligenza relazionale”. Un’occasione per riflettere su come custodire le relazioni umane, la cura della casa comune e l’etica sociale nell’epoca delle nuove tecnologie – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La sezione dedicata alle politiche giovanili valorizzerà le attività e i servizi promossi dal Comune di Chieti, tra cui il Servizio Informagiovani–Informalavoro e l’Associazione Erga Omnes, partner del progetto comunale “Teate On Air”, con particolare attenzione all’esperienza di Radio Teate On Air – aggiunge l’assessora alle Politiche giovanili Aurora Bruno – . Saranno inoltre presentati i luoghi di aggregazione giovanile e di cittadinanza attiva presenti sul territorio: la Biblioteca sociale “Marilia Bonincontro”, il Centro aggregativo polifunzionale “Villaggio Celdit” e il Centro di aggregazione “I Ragazzi del Muretto”. Si tratta di realtà che offrono servizi alla comunità e che, grazie al contributo di tante ragazze e tanti ragazzi, rappresentano presìdi fondamentali di partecipazione, inclusione e crescita sociale nei quartieri – aggiunge la nota pubblicata. Il Centro di aggregazione “I Ragazzi del Muretto” proporrà due laboratori dedicati alla gestione delle emozioni, alla costruzione di relazioni positive e all’importanza del fare rete, con l’obiettivo di promuovere il benessere, la partecipazione e il senso di comunità tra e con le giovani generazioni”. Un ulteriore momento di approfondimento sarà dedicato al Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione, presentato dall’Assistente sociale specialista del Comune di Chieti, Francesca D’Atri – precisa il comunicato. Il programma promuove un modello integrato di sostegno ai bambini e alle famiglie che vivono situazioni di vulnerabilità, attraverso il lavoro congiunto dei servizi sociali, della scuola, dei servizi sanitari e delle risorse della comunità. L’obiettivo è rafforzare le competenze genitoriali, prevenire l’allontanamento dei minori dal proprio nucleo familiare e costruire percorsi personalizzati di protezione, inclusione e benessere – La presentazione offrirà l’occasione per raccontare l’esperienza sviluppata sul territorio comunale e il valore della rete locale nell’accompagnamento delle famiglie e nella tutela dei diritti dell’infanzia – si legge sul sito web ufficiale. Informazioni e programma: www.insiemefestivalaq.it

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it