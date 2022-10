Chieti, Il Comune di Chieti si unisce all’app Too Good To Go contro gli sprechi alimentari

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 18 ottobre 2022 – Parte la sinergia operativa fra Comune di Chieti e l’app anti spreco numero 1 in Italia, Too Good To Go – recita il testo pubblicato online. Fra pochi giorni il decollo dell’intesa, un vero e proprio patto che vedrà interpreti anche le scuole e gli esercenti commerciali presenti nel territorio, che saranno coinvolti in incontri, workshop e attività di sensibilizzazione con l’obiettivo di raggiungere una riduzione significativa dello spreco alimentare nell’arco del biennio 2022-2024. “La prima azione che vedrà impegnati Too Good To Go e il Comune di Chieti si terrà il 21 ottobre alle ore 11.00 nella sala convegni del Museo Barbella, in occasione della Giornata Mondiale della Frutta e della Verdura –annunciano il sindaco Diego Ferrara e gli assessori ad Ambiente e transizione ecologica, Commercio e Lavori Pubblici, Chiara Zappalorto, Manuel Pantalone e Stefano Rispoli –faremouna conferenza stampa di presentazione dell’intesa che sarà anche la prima occasione per approfondire il tema dello spreco alimentare, con un focus su frutta e verdura, i prodotti alimentari più sprecati in Italia – si legge sul sito web ufficiale. Come Comune abbiamo un impegno preciso in merito allo spreco alimentare, condensato in una delibera approvata dalla Giunta con cui ci impegniamo a redigere un vero e proprio piano per toccare obiettivi sensibili e virtuosi – precisa la nota online. Siamo lieti di avere come compagna di viaggio questa straordinaria app che realizza da anni obiettivi concreti, agendo sul piano sociale, umano e anche economico e di lavorare, insieme, per ampliare platea e obiettivi”. “L’adesione del Comune di Chieti al nostro progetto rappresenta un importante passo nella creazione di una rete virtuosa di amministrazioni impegnate contro lo spreco alimentare – dichiara Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go – Iniziative di sensibilizzazione, come quella organizzata dal Comune di Chieti, sono fondamentali per creare una maggiore consapevolezza sul tema dello spreco alimentare e per costruire nuove soluzioni insieme ai consumatori e a tutti gli attori della filiera agro-alimentare – ” SCARICA QUI DI SEGUITO LE FOTO ED ALTRI MATERIALI UTILI: https://we – tl/t-dM6PJGEnrP COME FUNZIONA L’APP TOO GOOD TO GO I commercianti possono inserire la disponibilità di box, senza specificare che tipo di prodotti saranno presenti all’interno, basandosi sugli invenduti della giornata – Dall’altro lato, gli utenti, accedendo all’app dal proprio smartphone e geolocalizzandosi per individuare i locali aderenti più vicini, potranno acquistare il proprio sacchetto di prodotti invenduti a un terzo del prezzo originale pagando direttamente tramite app ed evitando così lo scambio di cartamoneta – si legge sul sito web ufficiale. Il ritiro della propria Magic Box avviene in negozio nella fascia oraria selezionata – generalmente poco prima della chiusura, evitando così i momenti di massima affluenza – si apprende dal portale web ufficiale. L’app di Too Good To Go è disponibile suApp Store eGoogle Play. Too Good To Go Too Good To Go è un’app che mira a coinvolgere quante più persone possibili nella lotta agli sprechi alimentari, creando un contatto diretto tra esercenti commerciali e consumatori, in modo che i prodotti rimasti invenduti a fine giornata non vengano sprecati, ma siano rimessi in circolo in modo virtuoso – La collaborazione siglata con il Comune di Chieti, nata con l’obiettivo di coinvolgere con progetti specifici tutti gli stakeholder che possono fare la differenza su questo tema, segna un ulteriore passo in avanti nella lotta allo spreco alimentare in città. Per maggiori informazioni: www.toogoodtogo – aggiunge testualmente l’articolo online. it

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it