Chieti, Il Comune di Ras Al Khaimah e il Comune di Chieti firmano un accordo per promuovere la collaborazione internazionale per lo sviluppo sostenibile.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 11 luglio 2025 – Ras Al Khaimah, Emirati Arabi Uniti, 15 luglio 2025 – Il Comune di Ras Al Khaimah e il Comune di Chieti hanno formalizzato la loro collaborazione attraverso una lettera di intenti volta a favorire lo scambio di conoscenze e a sostenere iniziative comuni di sviluppo sostenibile nei rispettivi territori – aggiunge la nota pubblicata. L’accordo è stato firmato da S.E. Munther Mohammed bin Shekar, Direttore Generale del Comune di Ras Al Khaimah e dal Presidente del Consiglio Comunale di Chieti Luigi Febo durante una cerimonia tenutasi a Ras Al Khaimah oggi – precisa il comunicato. La Lettera di Intenti definisce un quadro di cooperazione tra Ras Al Khaimah e Chieti su temi centrali della transizione energetica, quali: efficienza industriale, energie rinnovabili, mobilità sostenibile, domotica, risparmio idrico e riduzione delle emissioni – precisa il comunicato. “L’accordo di collaborazione tra Chieti e il Comune di Ras Al Khaimah rappresenta senza dubbio un’opportunità per entrambe le città e i rispettivi territori – così il Presidente del Consiglio Comunale di Chieti Luigi Febo – . Chieti è una città dalla storia millenaria, con una forte identità culturale e un’economia basata su cultura, industria, servizi e formazione, grazie anche alla presenza dell’Università Gabriele D’Annunzio, punto di riferimento importante per il territorio – Sono certo che la nostra identità possa trovare, in quella di Ras Al Khaimah, punti comuni su cui creare sinergie e costruire opportunità di crescita e sviluppo condivise”. “La sostenibilità è una sfida globale che richiede azioni locali e collaborazione internazionale – aggiunge S.E. Munther Mohammed bin Shekar, Direttore Generale del Comune di Ras Al Khaimah – . Il nostro accordo con il Comune di Chieti apre nuove strade per lo scambio di competenze, l’attrazione di imprese innovative a Ras Al Khaimah e lo sviluppo di opportunità per le industrie locali – Questa cooperazione sostiene il nostro impegno nella transizione energetica, in linea con la visione della nostra leadership e con la Strategia Integrata di Sostenibilità 2050 di Ras Al Khaimah”. In base all’intesa il Comune di Chieti si impegna a facilitare la partecipazione di imprese italiane appartenenti alla sua rete al RAK Energy Summit e ad altre iniziative locali, mentre il Comune di Ras Al Khaimah offrirà piattaforme per il dialogo, workshop e occasioni di incontro con stakeholder in tutto l’emirato – recita il testo pubblicato online. La Strategia Integrata di Sostenibilità (RIS) 2050 di Ras Al Khaimah, lanciata nel 2024, definisce la roadmap per lo sviluppo sostenibile dell’emirato, affrontando temi quali la sicurezza energetica, la tutela ambientale, la competitività industriale e la decarbonizzazione dell’economia – viene evidenziato sul sito web. Informazioni su Ras Al Khaimah Municipality e Reem. Il Comune di Ras Al Khaimah è stato istituito nel 1959 con decreto dell’Emiro, Sua Altezza Sheikh Saqr bin Mohammed Al Qasimi, e da allora lavora per offrire un ambiente vivibile e funzionale – Reem, l’Ufficio per l’Efficienza Energetica e le Energie Rinnovabili del Comune, è incaricato di attuare e monitorare la Strategia RIS, lanciata sotto il patrocinio di Sua Altezza Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Membro del Consiglio Supremo degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Ras Al Khaimah.

