Chieti, Il concerto di Zarrillo e tanti eventi accompagnano il ritorno della Festa di San Giustino

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti 5 maggio 2022 – Presentato stamane il

programma delle iniziative che prenderanno vita in occasione della festa di San

Giustino il prossimo 11 maggio – recita il testo pubblicato online. Stamane la presentazione con il sindaco Diego

Ferrara, il vicesindaco e assessore agli Eventi, Paolo De Cesare, Arturo Capone

organizzatore di alcuni degli eventi previsti – precisa il comunicato. Erano presenti anche i

consiglieri comunali Valerio Giannini, Damiano Zappone, Paride Paci e Vincenzo

Ginefra –

- Pubblicità -

“Sarà una festa bella e per tutti – così il sindaco

Diego Ferrara

– Abbiamo lavorato per ottenere il massimo, mettendo a frutto le risorse

contingentate che abbiamo e credo che sia un ottimo modo per tornare a celebrare

quella che è una delle Feste più sentite della nostra città, in attesa di

poterla vivere in modo completo e pieno non appena la nostra piazza principale

sarà pronta e ci consentirà di recuperare oltre al percorso storico della

processione che oggi non è possibile, anche uno scenario eccezionale per gli

eventi – precisa il comunicato. Ciò che ora è importante è ricominciare a celebrarla, farlo con

serenità e nelle modalità più opportune, in grado di garantire sicurezza e

accessibilità alla comunità e, soprattutto, in completa sinergia con la Curia, alla

quale rinnoviamo la nostra vicinanza e la piena disponibilità a lavorare insieme

per il bene della città. Tutti stiamo mettendo in campo impegno e idee per

ottenere il massimo per la nostra Chieti – precisa il comunicato. A tal proposito voglio ringraziare

tutti coloro che stanno lavorando a questo maggio e agli altri eventi che animeranno

Chieti in questi mesi”.

“Appuntamento importante, perché si parla del Santo

Patrono, ma è un vero e proprio ritorno che a una festa in piena regola che non

accadeva da diversi anni – così il vicesindaco e assessore agli Eventi, Paolo de Cesare – Dopo il Primo Maggio, che ha richiamato un

grande pubblico a Chieti Scalo con Morgan e Andy e nonostante la pioggia, abbiamo

tenuto fede agli impegni presi, animando stavolta la città alta con appuntamenti

importanti, che la interesseranno dal 10 maggio in poi e per tutta l’estate – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’11

maggio gli eventi partiranno dalle ore 10 con la sfilata in costume a cura dell’associazione

Teate Nostra che da Corso Marrucino arriverà alla Villa; alle 17 cominceranno

le esibizioni dei musicisti itineranti dell’Accademia del Maestro Giuliano Mazzoccante,

sempre lungo Corso Marrucino – aggiunge testualmente l’articolo online. Avremo poi un villaggio dedicato ai più piccoli in

Piazza Vico e piazza Martiri della Libertà, con giochi e intrattenimento per

bambini e famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Contestualmente, alla Villa Comunale, scalderanno l’attesa

del concerto serale i Dj set a cura di Arturo Capone, con l’esibizione al

tramonto del dj “Kalabrese”, che avrà la sua consolle nella parte sopra la

fontana monumentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alle 21 l’appuntamento clou sarà il concerto acustico di

Michele Zarrillo con il suo “Blu tour”, che si svolgerà nel cuore della Villa

comunale – si apprende dalla nota stampa. Un artista che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, uno

stile pop, un vero e proprio talento della nostra musica leggera, assolutamente

in sintonia con la festa patronale della città. Abbiamo lavorato con dedizione

e passione, cercando di mettere a frutto al meglio le risorse che abbiamo

arrivano per lo più da privati con le sponsorizzazioni per non pesare sulle

casse della città, tenendo conto dell’estate, a breve presenteremo anche gli

eventi alla Civitella e il Natale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per gli eventi vogliamo diventare un

riferimento e fare crescere la città”.

“Diamo un contributo alla città, a costo zero

per il Comune, con due eventi importanti nella settimana della festa di San

Giustino – così Arturo Capone,

curatore dei Dj set alla Villa – “Kalabrese” è il nome di un vero e proprio

talento della disco music, svizzero, creativo e anche produttore di giovani dj,

con la sua musica soft e uno stile avvolgente che invita a ballare e a un

interessante viaggio fra generi musicali – aggiunge la nota pubblicata. L’altro appuntamento è per il 14 maggio,

in chiusura della settimana della festa con la performance dei Crazy P al

Bellavista, stavolta per pubblico a pagamento – recita il testo pubblicato online. Si tratta di un gruppo inglese molto

noto sulla scena internazionale, che gira Festival e palchi europei e che

porterà in città l’energia della musica disco di altissima eleganza e qualità”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it