Chieti, Il Consiglio comunale torna in presenza, ma con lo streaming

in presenza, l’Amministrazione affitta attrezzature per agevolare lo

svolgimento dei Consigli comunali nell’aula consiliare della Provincia e

consentire lo streaming delle sedute –

“Si svolgeranno

in presenza le prossime sedute del Consiglio comunale – annuncia il Presidente dell’Assise

Luigi Febo – usciti ufficialmente dall’emergenza abbiamo provveduto a

noleggiare hardware e software che ci consentiranno di svolgere i lavori in

Provincia, finché non saranno pronti i locali di Palazzo d’Achille – Fino ad

oggi il Comune si è avvalso di un sistema di videoconferenza per la gestione

delle sedute di Consiglio Comunale, in aderenza a quanto disposto dalle

normative anti covid e di contenimento dei contagi, ma vista la fine dell’emergenza

e l’importanza di effettuare in presenza le sedute, anche per l’approvazione

dei documenti contabili dell’Ente (bilancio e rendiconto). Abbiamo studiato un

sistema che consentisse l’utilizzo di entrambe le modalità, che fosse cioè in

grado di interagire con il sistema di videoconferenza per le sedute in modalità

telematica, al fine di consentire le dirette streaming anche dei Consigli in

presenza, nonché le trascrizioni automatiche delle sedute, considerato che la Sala

del Consiglio provinciale, luogo deputato ai Consigli comunali ad oggi, non è

dotata di strumentazione adeguata allo scopo – recita il testo pubblicato online. Con una spesa di circa 10.000

euro, comprensiva di assistenza tecnica e manutenzione, abbiamo così deciso di

adottare per un anno tale attrezzatura dalla ditta Dromedian di San Giovanni

Teatino: computer, microfoni, insomma un intero sistema di Conference System

Wireless, nonché dei badge elettronici per i consiglieri e il personale – si apprende dalla nota stampa.

Passaggi che rendono così perfettamente calzanti le sedute a quanto richiesto

dalle normative inerenti l’Amministrazione trasparente disposte dal decreto legislativo

n.33/2013.

La prima

attuazione ci sarà già alla prossima seduta del Consiglio che si svolgerà subito

dopo Pasqua, per il Comune sarà un nuovo passo avanti verso la condivisione dei

lavori con la Città e l’abbattimento delle distanze fra amministratori e

amministrati”.

