Chieti, Il Km verde dello sport”, l’Amministrazione sul progetto: “Idea che realizza una visione condivisa. Assicureremo concretezza operativa”

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 24 maggio 2025 – Doppia presentazione stamane nella Sala Cascella della Camera di Commercio di Chieti per il team della USD Pallamano Chieti, promossa nella serie A1 Silver nella stagione 2025/26 e del progetto “Il Km verde dello sport” a cura dell’amministratore delegato della Proger, l’ingegnerUmberto Sgambati della Proger e dall’architetto Giovanni Vaccarini per l’area intorno al Pala Santa Filomena, oggi centro federale della Federazione Italiana Giuoco Handball. “Accogliamo con interesse e disponibilità il progetto “Il Km verde dello sport”, presentato questa mattina nella sala Cascella della Camera di Commercio da Proger, nella persona dell’amministratore delegato Umberto Sgambati, con la visione progettuale dell’architetto Vaccarini – aggiunge la nota pubblicata. L’idea di riqualificare e ripensare l’intera area sportiva in cui sorgono il Centro tecnico federale della pallamano (Pala Santa Filomena), lo Stadio Angelini e lo Stadio del baseball, va nella direzione giusta: quella di restituire spazi funzionali, integrati e aperti alla cittadinanza”, così il sindaco Diego Ferrara con Vicesindaco e Assessore alle Attività Produttive Paolo De Cesare e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone, che hanno preso parte alla cerimonia di presentazione della squadra durante cui è stato svelato anche il progetto – recita il testo pubblicato online. “Aspettiamo che l’idea che oggi ci ha entusiasmato, cominci l’iter nei nostri uffici – rimarcano gli amministratori – . Un progetto che prevede l’ampliamento del Pala Santa Filomena, la creazione di aree verdi attrezzate, parchi sportivi e percorsi natura – si legge sul sito web ufficiale. Un intervento complesso, ambizioso, che dovrà però trasformarsi da visione a procedura, attraverso un confronto concreto con i nostri uffici che abbiamo già avviato e con le competenze amministrative coinvolte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ringraziamo Proger per aver condiviso questa proposta che, fin da ora, dimostra come sinergia tra istituzioni, progettisti e soggetti interessati al bene comune possa generare nuove opportunità per il territorio – In attesa che il progetto venga formalmente ufficializzato e si avvii un iter strutturato, esortiamo la squadra – progettuale e amministrativa tecnica– a proseguire con determinazione e trasparenza, perché Chieti merita infrastrutture sportive moderne, inclusive e all’altezza del suo ruolo e siamo veramente molto lieti che un passo così importante venga fatto nell’anno che ci vede Città Europea dello Sport”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it