Chieti, IL LINGUAGGIO ANTICO DEL CIBO, DOMANI AL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE LA CIVITELLA

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Sabato 2 aprile al Museo Archeologico La Civitella prenderà il via "Il linguaggio antico del cibo

didattico ed esperienziale di conoscenza e curiosità" ideato e

realizzato dal gruppo “musA Connessioni

per la cultura”, concessionaria dei servizi relativi ai percorsi

educativi e alle attività culturali e didattiche presso sei siti museali della

Direzione Regionale Musei Abruzzo

L’iniziativa, che si snoderà nell’arco dei prossimi 6 mesi, coinvolgerà

i due musei archeologici teatini La Civitella e Villa Frigerj, il museo

archeologico di Campli, il Castello Piccolomini- Collezione Torlonia e Museo d’

Arte Sacra della Marsica, l’Abbazia di Santo Spirito al Morrone a Sulmona e il

Museo casa natale di Gabriele d’Annunzio a Pescara – viene evidenziato sul sito web.

Un progetto culturale ampio, ambizioso, che intende promuovere la

fruizione e la comunicazione dello straordinario patrimonio culturale

dell’Abruzzo e contribuire a rilanciare la regione nel panorama del turismo

lento e sostenibile, soprattutto in questo momento post-pandemia in cui le mete

di viaggio sono orientate verso la prossimità.

Ma è soprattutto un progetto pensato per far riscoprire le relazioni

umane, attraverso la scelta di un tema potente ed evocativo: il cibo

Chi di noi non ha celebrato amicizie e successi, festeggiato ricorrenze

familiari o commemorato eventi attorno a una tavola imbandita? Chi di noi non

ha assaporato idee e sentimenti insieme a qualche buon piatto e ottimo vino o

chi non ha sentito riecheggiare nella testa, e nel cuore, ricordi d’infanzia

grazie a un gusto o a un profumo?

Il cibo, dunque, sarà il filo conduttore di una esperienza che ci farà

risalire indietro nel tempo, fino al passato più remoto, nella nostra storia

comune, lontana eppure così annidata nel presente contemporaneo –

Punto di partenza saranno i materiali custoditi nei musei che

racconteranno storie di sopravvivenza dei primi uomini, di offerte alle

divinità e di rituali culturali attraverso la voce di esperti e studiosi che il

sabato pomeriggio dialogheranno con il pubblico regalando piccole storie e

curiosità.

Sarà inoltre possibile seguire visite guidate concentrando la propria

attenzione su quegli oggetti che ricordano il consumo di semplici cibi o le

ebbrezze del vino e dei banchetti, gli sfarzi aristocratici o le penitenze dei

conventi; oggetti che non sono solo semplici contenitori ma si caricano di

significati simbolici

Per i bambini il tema del cibo si trasformerà quasi ogni domenica in

una occasione di divertimento attraverso giochi e indovinelli, da svolgere da

soli o in famiglia – viene evidenziato sul sito web.

E poiché il cibo è cultura, arte ma soprattutto convivialità e

sensorialità non possono mancare "frammenti" di degustazione

termine dei dialoghi e delle visite guidate, verranno proposti piccoli assaggi

per far rivivere, attraverso l’esperienza del mangiare, le atmosfere, i gesti e

le emozioni dei nostri antenati in una full

immersion nella storia

Questa è la sfida di musA: un

viaggio esperienziale che parte dai più delicati, fragili e ricchi luoghi del

nostro presente, i nostri Musei, luoghi di tutti e di ognuno

