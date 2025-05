Chieti, Il Maggio dei Libri di “Chieti, città che legge”

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale: Chieti, 20 maggio 2025 – Una settimana intensa quella del Maggio dei Libri che domani ospita un appuntamento principalmente dedicato ai bambini, con la scrittrice Donatella Di Pietrantonio, alle 10 al Teatro Marrucino – recita il testo pubblicato online. – Una delle voci più intense della narrativa italiana contemporanea, vincitrice dei premi Strega e Campiello che dopo i best seller che l’hanno resa giustamente nota al grande pubblico italiano e internazionale, presenterà un libro speciale, “Lucciole, squaletti e un po’ di pastina”, dedicato ai lettori più piccoli, ai quali parla con storie tenere e luminose, che conservano tutta la forza della sua scrittura, profondamente legata alla memoria e alle origini e alla realtà di ogni giorno – recita il testo pubblicato online. L’evento è a cura dell’Associazione Noi del G.B. Vico ed è uno degli appuntamenti clou del cartellone del Maggio dei Libri del Comune di Chieti, realizzato dalle associazioni aderenti al Patto comunale per la lettura, riconosciuto dal Cepell – Centro per il libro e la lettura – si legge sul sito web ufficiale. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare – “Siamo molto contenti: il patto comunale si sta dimostrando un contenitore importante, capace di essere e fare rete intorno e dentro alla prospettiva condivisa di far crescere Chieti come luogo di cultura a 360 gradi – così il sindaco e la consigliera delegata alle Associazioni Barbara Di Roberto – . L’appuntamento di domani sarà un incontro ravvicinato con una grande scrittrice che ci rappresenta al meglio ovunque arrivino i suoi libri e le sue storie”. Convegni, iniziative e presentazioni delle Associazioni del Patto comunale: – 20 maggio, dalle ore 17:30, presso la Sala Manzini del Convitto Nazionale G. B. Vico, ci sarà un importante incontro: “Alla riscoperta di Alberto Manzi – Incontro sulla valenza educativa e letteraria della sua narrativa”. Letture ad alta voce di brani significativi con la cerimonia di accoglimento della donazione dell’opera di De Medio della collezione “Scripta Volant” in partnership con il Rotary Club di Chieti – precisa il comunicato. L’evento è curato ed organizzato dal Convitto Nazionale G. B. Vico, con gli Istituti Comprensivi 1, 2 e 4 di Chieti e con l’Associazione “SmartLab Europe” e Università degli Studi G. D’Annunzio – aggiunge testualmente l’articolo online. – 22 maggio ore 17:30: Camminando Insieme Aps cura l’incontro con la scrittrice Daniela Musini – precisa il comunicato. Con relazione di Giovanni D’Alessandro verrà presentato il libro “Vite incendiarie, amori proibiti e anime dannate”. – 23 maggio, alle ore 17:15 nella Scuola Mezzanotte, è il Club per l’Unesco di Chieti, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 4, a curare l’iniziativa “Dalla Terra al Cielo”, leggere le carte del cielo antiche ed attuali – precisa la nota online. Promozione della lettura e conoscenza dei libri della mitologia – si apprende dal portale web ufficiale. – Proseguono gli incontri di lettura per adulti e bambini dell’Associazione Pro – recita il testo pubblicato online. Cuore con le “letture per il cuore e per la mente” e della Nuova Libreria Bosio che il 23 maggio alle ore 18:30 presenta la conferenza della Prof.ssa Angela Rossi sulle “Icone bizantine tra arte e spiritualità”. – 25 maggio è dedicata al Museo Archeologico La Civitella con le letture, gli atelier e i laboratori creativi dell’Associazione culturale Mnemosyne che alle 10:30 cura l’iniziativa dei “Piccoli al Museo – recita il testo pubblicato online. ” Eventi e iniziative della settimana dal 19 al 25 maggio delle scuole, librerie e biblioteche cittadine e scolastiche: – 23 maggio: proseguono le attività pomeridiane delle biblioteche scolastiche BAOBAB della Scuola Antonelli e FANTABIBLIOCELDIT della Scuola Villaggio Celdit, con le aperture all’utenza anche esterna, con i laboratori e le letture ad alta voce per gli alunni e le famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale. – Alle 16:15 del 21 maggio è l’Istituto Comprenivo2 di Chieti ad organizzare il “Silent Book Finalmente” con l’autrice Laura Farina presso la Biblioteca della Scuola del Tricalle – – Sempre il 21 maggio è la Scuola primaria del Convitto nazionale G.B. Vico, in collaborazione con la Nuova Libreria Bosio, ad offrire un incontro con l’autore: alle ore 10:00 nella Sala Manzini del Convitto, i Circoli di Lettura delle classi 4 incontreranno l’autrice Antonella Mercaldi che presenta il suo “I fantasmi di Rasnov”. – Continuano le letture ad alta voce del Circolo di lettura del Convitto Naz. G. B. Vico con l’incontro “Odissee Letterarie” del 22 maggio alle ore 10:00 presso la Sala Manzini del Convitto – riporta testualmente l’articolo online. Il 23 maggio alle ore 18:00 è la Biblioteca M. Bonincontro a organizzare la presentazione del libro “La Storia del figlio perfetto” di Guglielmo Angelozzi con la partecipazione di Age Bricolle e Maxim Perez.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it