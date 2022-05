Chieti, Il monumento della Colonnetta torna a nuova vita dopo il restauro.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti 21 maggio 2022 – Riconsegnato stamane

interamente riqualificato il monumento che segna nome e importanza della

Colonnetta, l’arteria stradale che congiunge i due centri della città. Lavori

ad opera della ditta De Cesare che ha donato gli interventi alla città e una

scopertura avvenuta in presenza del sindaco, Diego Ferrara, del vicesindaco

Paolo De Cesare, del presidente del Consiglio comunale Luigi Febo, degli

assessori Manuel Pantalone e Tiziana Della Penna, dei consiglieri comunali

Vincenzo Ginefra, Gabriella Ianiro, Nunzia Castelli, Barbara Di Roberto e Luca

Amicone – Alla scopertura hanno preso parte anche del senatore Luciano D’Alfonso,

Soprintendenza Archeologia, Belle arti Paesaggio Chieti-Pescara, Rosaria

Mencarelli, il segretario cittadino del Pd, Enrico Iacobitti e don Guido Carafa

che ha benedetto il monumento

“Abbiamo accolto tale atto di liberalità

con la speranza che l’esempio possa essere seguito da altre imprenditorialità

cittadine, perché tutte le forze vive della città partecipino alla sua crescita

e si prendano cura, con noi, della sua bellezza, com’è accaduto in questo caso –

sottolinea il sindaco Diego Ferrara – Una via che abbiamo aperto anche per la

manutenzione e la tutela delle aree verdi pubbliche, con un grande successo di

adesioni, per fare in modo che chi vuole mettersi a disposizione della città,

possa dare il proprio contributo secondo le normative e in trasparenza, in modo

da unire le forze dell’Ente a quelle della comunità e decidere come calibrare

gli interventi possibili dalla sinergia pubblico-privato. Sinergia che fatta in

questo modo è possibile e che in città, ci auguriamo, concretizzerà anche altre

opportunità di crescita e sviluppo. Chieti deve tornare ad essere territorio

attrattivo di investimenti e iniziative, chiedendo che la sua imprenditoria,

nel rispetto dei ruoli, delle leggi e della massima trasparenza, possa

investire anche in atti di tutela e ripristino del bene comune, come è accaduto

oggi e come sono certo accadrà ancora”.

“Sono contento come amministratore e

imprenditore – aggiunge il vicesindaco Paolo De Cesare – come amministratore

perché la Colonnetta da oggi ha recuperato una visibilità e una dignità che per

lunghi anni aveva perduto; come imprenditore, perché dalla sinergia fra

pubblico e privato possono nascere politiche di tutela del bene comune. L'Amministrazione

sta facendo tutto il possibile per rigenerare la città, per fare le

manutenzioni necessarie a mantenere funzionalità e decoro delle opere e lo sta

facendo fra grandissime difficoltà che non vogliamo ogni volta rimarcare, collaborare

con le forze vive del territorio in questa opera, credo sia un traguardo importante

per tutta la comunità. Ringrazio tutti coloro che sono venuti a testimoniare questa

restituzione, dal senatore D’Alfonso che ha sottolineato quanto i monumenti

siano importanti per la memoria storica di una comunità, alla Soprintendente

Mencarelli, con la quale si è lavorato in sinergia anche per arrivare a

concludere al meglio questo intervento”.

“Voglio dedicare a mio padre Ulrico,

recentemente scomparso questo restauro monumentale – dice Angelo De

Cesare – La Colonnetta era ammalorata e andava recuperata per il

suo grande valore per la città perché contrassegna una strada che unisce le due

parti di Chieti. Abbiamo attivato tutte le professionalità specifiche che

abbiamo in azienda, unitamente alla Soprintendenza che ha dato il suo placet all’intervento,

abbiamo in azienda, unitamente alla Soprintendenza che ha dato il suo placet all'intervento,
che non è il primo che facciamo in Abruzzo e in Italia. Questo gesto non

vogliamo resti isolato, ci faremo promotori anche con i tanti colleghi

imprenditori della città affinché possano contribuire al recupero di altri

tesori. Tutto è stato compiuto in piena trasparenza e sinergia con gli uffici

comunali, dal computo metrico, realizzato da personale altamente specializzato

che prevedeva il recupero delle parti mancanti, la lavatura delle parti

ammalorate, con trattamento antivegetativo e con la rimozione delle malte

cementizie e dei ferri che negli anni sono diventati parte integrante della

struttura, per garantirne la staticità, ma che a livello estetico hanno

rovinato l'opera. Il progetto di restauro porta la firma di Grazia De Cesare,

curatrice già di importanti interventi a livello nazionale e internazionale come

il Sipario del Marrucino e del Teatro Stabile d’Abruzzo, nonché del monumento

centrale della Villa comunale, mentre ad occuparsi dei lavori dal punto di

vista edilizio sarà l’architetto Fausta Mattoscio – Un intervento che ci rende

lieti di aver restituito dignità e decoro a una parte identitaria della nostra

città”.

E' quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Comune di Chieti.