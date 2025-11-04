Chieti, Il nido “Ape Maia” di Piazza Carafa da domani entra in funzione con 24 bambini e bambine.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 26 ottobre 2025 – È ufficialmente partito il nuovo anno educativo del nido “Ape Maia” di Piazza Carafa, inaugurato lo scorso 17 ottobre – recita la nota online sul portale web ufficiale. A partire da domani si svolgeranno gli inserimenti dei piccoli utenti e dei loro genitori e da domani la struttura sarà pienamente operativa con 24 bambini iscritti, pronta ad accoglierne fino a 36 a pieno regime – “Non possiamo che esprimere grande soddisfazione da parte dell’Amministrazione comunale per l’avvio delle attività in uno spazio finalmente messo a disposizione della città che lo attendeva da anni – Maia – dichiara l’assessore all’Istruzione Teresa Giammarino – . Grazie al lavoro della struttura comunale oggi è aperto, accogliente e pensato per favorire la crescita e la socialità dei più piccoli e questa presenza ha fatto da stimolo anche alla riqualificazione delle aree esterne, con arredi a disposizione della città e la bonifica in corso dell’area adiacente dove sorgeranno un parchetto e un parcheggio – riporta testualmente l’articolo online. Costruito con i fondi FAS nel 2010- 11 non era mai stato portato a termine e messo in funzione, noi lo abbiamo ultimato e con l’apertura del nido Ape prosegue il percorso di ampliamento e qualificazione dell’offerta educativa comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ora il nostro obiettivo è il completamento del nuovo nido del Villaggio Mediterraneo, ormai in dirittura di arrivo e la riqualificazione di quello in viale Amendola, così da consegnare alla città una rete di servizi per l’infanzia moderna, accessibile e sostenibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Al termine di questo mandato, Chieti passerà da un solo nido comunale operativo, il Riccio e la Volpe a ben cinque, con il Bambi, anch’esso realizzato e mai aperto e da noi concluso con la stessa formula, uno nuovo di zecca e fortemente innovativo sia per i materiali utilizzati che per l’impianto pedagogico, orientato alla sostenibilità ambientale e alla centralità del bambino e quello da ristrutturare in viale Amendola – viene evidenziato sul sito web. Per il nuovo anno educativo 2026/27 avremo altri 110 posti: 60 per la nuova struttura del Villaggio Mediterraneo e 50 per la nuova ristrutturazione dell’ex Pollicino in viale Amendola con 50 posti – precisa il comunicato. È un risultato concreto che dimostra come, con una visione chiara e lavoro costante, sia possibile potenziare i servizi educativi e costruire una città a misura di famiglia e di futuro”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it