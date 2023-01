Chieti, Il Pala Colle dell’Ara torna allo sport. Pubblicata la determina.

- Advertisement -

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti, 31 gennaio 2023 – Il Pala Colle dell’Ara tornerà alla sua funzione originaria di palestra sportiva a partire da domani, dopo oltre un anno di utilizzo come centro vaccinale della Asl, funzione assolta dall’agosto del 2021 a fronte dell’emergenza pandemica – si apprende dal portale web ufficiale. Il ripristino della fruibilità per attività e associazioni sportive è contenuta in una determina dirigenziale pubblicata oggi e annunciata da tempo che riaffida la struttura al precedente gestore consentendo di ultimare i tempi di affidamento previsti dal precedente contratto che erano stati bloccati per l’insediamento dell’hub vaccinale e nelle more di una nuova gara per individuare il nuovo gestore – si apprende dalla nota stampa. Nel link la determina pubblicata: https://ww2.gazzettaamministrativa – si legge sul sito web ufficiale. it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_abruzzo/_comuni/_chieti/determinazioni/2023/Pratica_1675167616197/doc23_00035.pdf “Abbiamo proceduto a gradi, iniziando dallo smantellamento dei materiali di proprietà della Asl – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport, Manuel Pantalone – ma, come annunciato, dal primo febbraio il palazzetto tornerà a garantire la sua piena funzionalità sportiva – si legge sul sito web ufficiale. Lo riaffidiamo al precedente gestore, che potrà così esaurire i tempi contrattuali che erano stati fermati dall’urgenza di trovare una sede accessibile e funzionale per il centro vaccinale a servizio della città e del territorio – recita il testo pubblicato online. Nel frattempo faremo una procedura di evidenza pubblica secondo gli standard della trasparenza e delle pari opportunità, per individuare il nuovo gestore pluriennale del palazzetto e lo faremo garantendo la massima apertura nei confronti di tutte le associazioni che ne fanno richiesta, perché questa struttura è nata per essere la casa dello sport giovanile della città. Lavoreremo per restituirle anche piena dignità strutturale insieme al collega assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli, grazie ai fondi che ci consentiranno di riqualificarla senza cessare di utilizzarla per lo sport. Si tratta di infatti di un’attività compatibile con la riqualificazione, che faremo in progress attraverso 1.500.000 euro di fondi PNRR ottenuti per quella struttura e per il campo da baseball adiacente lo Stadio Angelini – precisa il comunicato. Per il Pala colle dell’Ara si metteranno in cantiere interventi per 500.000 euro che prevedono l’efficientamento energetico dell’edificio, mediante l’installazione di un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo e sistema di controllo Bms, una scelta che consentirà di ridurre i consumi di oltre il 20%. Ci preme operare così, per assicurare la piena fruibilità dei nostri 18 impianti sportivi, di cui 16 a gestione indiretta e due a gestione diretta, perché tutte le associazioni sportive cittadine abbiano una casa nella nostra città”.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it