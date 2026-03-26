Chieti, il Partito Democratico replica alla sentenza della Corte dei Conti: “Quando si governa insieme, si risponde insieme”

Il Partito Democratico di Chieti, tramite il Segretario Cittadino Gianmarco Pescara, ha rilasciato un comunicato stampa in merito alla recente sentenza della Corte dei Conti che ha assolto il Sindaco Ferrara. Secondo Pescara, quando si governa insieme, si risponde insieme, anche quando le decisioni prese in passato potrebbero risultare scomode.

Il Segretario Cittadino ha espresso la sua sorpresa per il silenzio di alcuni attori politici di Chieti di fronte alla sentenza della Corte dei Conti. Ha sottolineato che una città non si può governare da soli, ma si deve farlo con una giunta, una maggioranza e i partiti che condividono le scelte. Pescara si è chiesto dove siano tutti gli altri attori politici di cui si rimane in silenzio di fronte alla rilevanza di una sentenza che riguarda un’intera stagione amministrativa.

Il Segretario Cittadino ha chiarito che non è sufficiente presentare un volto nuovo come candidato civico per cancellare il peso di una sentenza così importante. Ha esortato tutti coloro che hanno avuto un ruolo nella storia amministrativa di Chieti a prendere chiarezza e ad assumersi le proprie responsabilità fino in fondo.

Il Partito Democratico di Chieti ha quindi enfatizzato l’importanza di rispondere insieme alle questioni politiche e amministrative, sempre e non solo quando conviene. Pescara ha sottolineato che la convenienza non è mai stata una bussola adeguata per chi vuole guidare una città in modo responsabile.

Il comunicato si conclude con un invito a raccontare la vera storia di Chieti, senza nascondere responsabilità passate o cercare di cancellare il passato attraverso esercizi di convenienza.