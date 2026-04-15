Chieti: Il PD apre il dibattito sull’impatto culturale ed economico dei festival musicali

Il Partito Democratico di Chieti ha organizzato un interessante incontro pubblico dal titolo “La musica che gira intorno”, previsto per venerdì 17 aprile alle ore 18.00 presso il Caffè Vittoria della città. L’evento rientra nel ciclo di iniziative programmatiche intitolato “Il ruolo degli spazi artistici al centro della Chieti del domani” e si propone di esplorare il ruolo e l’impatto culturale ed economico dei festival musicali e degli eventi dal vivo nello sviluppo urbano.

Al centro del dibattito ci sarà il tema dell’”effetto festival” e dell’importanza che la produzione culturale diffusa, la musica dal vivo e l’organizzazione di eventi hanno sul tessuto sociale ed economico di una città. L’obiettivo è quello di valutare come queste iniziative possano influenzare l’attrattività della città e di creare condizioni favorevoli per il settore culturale.

Chieti, con la sua posizione geografica, accessibilità e infrastrutture, è considerata un luogo ideale per ospitare e sostenere eventi di questo genere. Durante l’incontro, verranno confrontate esperienze già radicate nelle diverse province abruzzesi, con particolare attenzione a festival musicali di successo.

Saranno presenti diverse personalità del mondo della musica e degli eventi, tra cui Paride Paci, Tony Pancella, Chiara Sanvitale, Miriam Ricordi, Matteo Santarelli, Carlo Michini e Zaira Fusco. Ognuno di loro porterà la propria esperienza e prospettiva, contribuendo ad arricchire il dibattito.

L’evento è aperto alla cittadinanza e rappresenta un’opportunità per riflettere sulle potenzialità che eventi culturali e musicali possono offrire alla città di Chieti e al suo sviluppo futuro.