Chieti, Il Piano neve in Commissione Ambiente e Territorio.

Chieti, 23 novembre 2022 – Approda in Commissione Ambiente la strategia di coordinamento fra Comune, Formula Ambiente, Polizia Municipale e associazioni di protezione civile in vista dell’arrivo della stagione invernale – Stamane del Piano neve si è discusso con i consiglieri comunali della Commissione presieduta da Pietro Iacobitti, che ha ascoltato il consigliere delegato alla Protezione civile Vincenzo Ginefra, i responsabili amministrativi e tecnici di Formula Ambiente, Antonio Mancini per le associazioni di Protezione civile comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Abbiamo fatto il punto sul lavoro messo in campo e sulle strategie di comunicazione con la cittadinanza, affinché tutte le azioni siano efficaci ed efficienti – annuncia il consigliere delegato Enzo Ginefra – Alla Commissione abbiamo anche illustrato i cambiamenti operati affinché ognuno abbia un ruolo ben preciso da assolvere e lo faccia in tempi utili alla città, perché siano garantite sicurezza e tutela della pubblica incolumità. Il piano prevede di avere quali riferimenti il Coc, la Polizia Municipale e Formula Ambiente per le segnalazioni e le richieste di intervento e con la Panoramica, per supportare con le linee principali la popolazione cittadina che avrà esigenza di spostarsi all’interno della città e verso l’area circostante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Grande attenzione ci sarà a una maggiore strutturazione del sistema viario attraverso la Polizia Locale, con un più capillare controllo sui mezzi pubblici circolanti, che dovranno essere attrezzati con gomme antineve come tutti i mezzi circolanti così come previsto dalle normative – recita la nota online sul portale web ufficiale. Abbiamo inoltre illustrato i 4 livelli di intervento a seconda delle caratteristiche meteo previste dai bollettini dell’Areonautica Militare e come metteremo al corrente la città di servizi e attività affinché anche la comunità assolva al suo ruolo e partecipi positivamente alla piena riuscita della gestione della città sotto le intemperie più rigide”.

