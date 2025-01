Chieti, Il Presepe vivente torna nel centro storico

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 3 gennaio 2025 – Mancano solo 3 giorni a un altro gradito ritorno: dopo il Capodanno in piazza che ha radunato migliaia di persone lo scorso 31 dicembre, torna anche il Presepe Vivente dell’associazione Teate Nostra, realizzato in sinergia con il Comune, nel centro storico, con figuranti, animali e ben 20 scene negli angoli più caratteristici e belli della città. Stamane la presentazione con il sindaco Diego Ferrara, il vicesindaco Paolo De Cesare, l’assessore al Commercio Manuel Pantalone, la presidente dell’associazione Teate Nostra Anna Lucia Tacconelli, il vice Luigi di Nardo e Cristina Desiderio come parte dell’esecutivo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’ingresso è gratuito, ma sarà contingentato ai primi varchi di 100 persone in 100 persone, il percorso è a senso unico, con ingresso da Largo Martiri della Libertà e uscita a piazza Malta – Si comincia dalle ore 16.30 e ultimo ingresso alle 20. Disponibile anche la navetta gratuita da e per il Pala Tricalle da e per largo Cavallerizza, com’è accaduto per il Capodanno, a partire dalle ore 15.30 e fino alle 20.Nel link l’ordinanza con tutte le prescrizioni per il transito e la sosta: Clicca qui e leggi l’atto “Il Presepe è una manifestazione simbolo per la nostra città sia per il territorio – così il sindaco Diego Ferrara – . Ringraziamo l’associazione Teate Nostra che è sempre presente quando si tratta di fare manifestazioni rievocative importanti per la memoria culturale della città. Quest’anno abbiamo potuto godere di una bellissima stagione di eventi che il Presepe corona, chiudendo l’animazione natalizia, portata avanti con tenacia e caparbietà dal mio vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare che ci ha consentito di riportare dopo vent’anni il Capodanno in piazza – viene evidenziato sul sito web. Sono certo che sarà un’edizione speciale per il Presepe, fermo per le vicissitudini del Covid, fatto in formula ridotta subito dopo, alla Civitella e fermo per un lutto l’anno scorso – riporta testualmente l’articolo online. Invitiamo loa città e il territorio a partecipare e a venire a Chieti a vivere di persona il nostro straordinario Presepe Vivente”. “Con grande spirito di servizio e abnegazione siamo riusciti a riportare anche il Presepe vivente al suo splendore – spiega il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare -. All’associazione Teate Nostra va il ringraziamento più grande, alla presidente Anna Lucia Tacconelli, a capo di una realtà associativa protagonista in tante città limitrofe, accomunata da una passione unica ed forte per la città e il territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Grazie anche al percorso fatto con il presidente emerito Vanni Di Gregorio e al vicepresidente Luigi Di Nardo, senza questo grande e instancabile impegno il Presepe non si sarebbe svolto – Sarà una 30esima edizione speciale perché torneranno anche gli animali, le scene e le comparse richiameranno tantissime persone, per accoglierle istituiremo anche la navetta gratuita perché dobbiamo fare leva sugli eventi iconici e massivi come questo perché siano opportunità per la nostra economia – Questa è una manifestazione che rappresenta la città e che tuteleremo con tutte le nostre forze sia per lo sforzo organizzativo concentrato su inclusione e sicurezza, sia per l’importante contributo dei nostri sponsor che lo hanno sostenuto, come Toto Holding, Consorzio Megalò, WTS e la Camera di Commercio di Chieti Pescara, supporto solido e trasparente per la città e l’animazione”. “Quella di lunedì sarà l’occasione anche di coniugare l’evento anche al commercio cittadino – aggiunge l’assessore Manuel Pantalone – . Avremo il Presepe agli antichi fasti, con tanti figuranti, scene e animali, per questo invieremo una nota alle associazioni di categoria affinché le attività restino aperte, cogliendo questa occasione e il periodo dei saldi che cominceranno sabato, perché chi verrà in città potrà vivere l’iniziativa culturale insieme all’offerta commerciale”. “Siamo arrivati alla 30esima edizione, la prima era il 30 dicembre 1995, quest’anno abbiamo ripreso una minima parte del percorso della prima edizione – spiega Anna Lucia Tacconelli, presidente di Teate Nostra – , a partire da largo Martiri della libertà, passando al larghetto del Teatro vecchio dove sarà la prima scena, poi quelle dedicate agli antichi mestieri, proseguendo per piazza De’ Laurentiis con il villaggio Ain Karim dove si svolge l’incontro con Elisabetta e la nascita di Giovanni Battista – si legge sul sito web ufficiale. Proseguendo, in via Armellini ci sarà il villaggio romano, con Erode e i magi, la mostra dei rapaci e le danze; si prosegue con il villaggio di Betlemme e con le scende del censimento a Madonna delle grazie, per chiudere tutto a Piazza Malta dove sarà ubicata la Natività, il villaggio dei pastori e la Schola Cantorum “Padre Settimio Zimarino” diretta dal Maestro Gabriele Di Iorio – riporta testualmente l’articolo online. Le comparse saranno 200 per 20 scene e 16 gruppi di supporto, Maria e Giuseppe sono i teatini Giorgia Mascitelli e Mattia D’Alessio, mentre a impersonare Gesù il piccolo Pier Dario Maria D’Alessio nato il 13 agosto 2024 da genitori teatini, residente a Milano, battezzato alla Trinità lo scorso 8 dicembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un’edizione resa possibile da tanta determinazione, che ci porta avanti nonostante non ci sia più il ricambio generazionale e che figure amate ci abbiano prematuramente lasciato, come Paolo La Rovere e Letizia D’Andreamatteo ai quali vogliamo dedicare il presepe 2025. Grazie al Circolo Santa Barbara e ai gruppi Scout Chieti 1, 3 e 5 per il grande supporto – aggiunge testualmente l’articolo online. Un avviso ai visitatori, per le prime tappe, vista la limitata ampiezza dei luoghi, si entrerà a gruppi di 100, l’itinerario è praticabile, nei due punti in cui sono presenti scale, per disabili e carrozzine ci sarà assistenza, accadrà in piazza Teatro vecchio e via De Sterlich dove dei volontari li accoglieranno”.

