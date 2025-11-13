Chieti, Il presidente Febo all’ANCI: “Dai Consigli comunali parte un messaggio di pace e partecipazione”

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 13 novembre 2025 – Il Presidente del Consiglio comunale di Chieti, Luigi Febo, ha partecipato oggi alla Conferenza nazionale dei Presidenti dei Consigli comunali, organizzata dall’ANCI nel corso della 42ª Assemblea Annuale in corso a Bologna – si legge sul sito web ufficiale. L’incontro, svoltosi nella Sala Consiliare del Comune di Bologna, alla presenza del Coordinatore nazionale Giulio Tantillo (Palermo) e dei Vice Coordinatori Svetlana Celli (Roma), Caterina Manca (Bologna), Francesco Panteca (Trieste) e Marco Ciorba (Viterbo), ha portato alla sottoscrizione di un importante accordo per la pace, che impegna i Consigli comunali di tutta Italia a promuovere azioni e progetti condivisi per la costruzione della pace, della solidarietà e dell’integrazione sociale, con il coinvolgimento diretto delle comunità locali – “È stato un momento di confronto istituzionale di alto profilo – dichiara Luigi Febo –. Da Bologna è partito un messaggio forte: i Consigli comunali, in quanto massima espressione democratica dei territori, devono tornare al centro del dibattito pubblico, non solo come luoghi di decisione, ma come spazi di ascolto, partecipazione e promozione dei valori fondamentali della convivenza civile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La firma dell’accordo per la pace rappresenta un segnale di unità e responsabilità delle istituzioni locali in un momento storico complesso, in cui è essenziale riscoprire il ruolo dei Comuni come presidi di dialogo e di coesione sociale”. Durante l’incontro, sono stati anche istituiti gruppi di lavoro tematici per lo sviluppo di iniziative concrete legate agli obiettivi della Conferenza e per il rafforzamento del ruolo istituzionale dei Consigli comunali – aggiunge la nota pubblicata. La Conferenza ha inoltre rinnovato la richiesta di una revisione del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), al fine di valorizzare ulteriormente la funzione di rappresentanza e di coordinamento dei Consigli, strumenti essenziali per garantire un’amministrazione locale più efficiente, partecipata e vicina ai cittadini – precisa la nota online. “Come Presidente del Consiglio comunale di Chieti – ha aggiunto Febo – porterò in città lo spirito di questa giornata di lavoro – recita il testo pubblicato online. Dobbiamo rafforzare i legami tra istituzioni e cittadini, rendere la democrazia locale più viva, e costruire insieme percorsi di pace, solidarietà e dialogo, partendo proprio dalle nostre comunità”.

