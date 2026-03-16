Chieti, il presidente Francesco Menna ringrazia per la fiducia e si prepara alle sfide future

Il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, ha ringraziato coloro che gli hanno conferito fiducia per il suo secondo mandato. Con oltre 12.000 voti di scarto, Menna si è detto orgoglioso del risultato, che premia il lavoro svolto negli ultimi quattro anni all’insegna della collaborazione istituzionale e del dialogo tra i diversi livelli amministrativi.

La stima accordata a Menna rappresenta una grande responsabilità per l’intero territorio provinciale, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della Provincia di Chieti come punto di riferimento per i Comuni e per le comunità.

Il presidente ha ringraziato il suo competitor Angelo Di Nardo per essere stato leale durante la campagna elettorale, sottolineando la correttezza dimostrata, non scontata in tempi come quelli attuali.

Menna ha promesso di continuare a lavorare con impegno e senso delle istituzioni per affrontare le sfide che attendono il territorio, dal miglioramento delle infrastrutture e della viabilità alla sicurezza degli edifici scolastici, fino al sostegno allo sviluppo e alla coesione delle comunità locali.

Il presidente ha sottolineato l’importanza di un’azione amministrativa concreta e condivisa, sempre improntata allo spirito di servizio. La Provincia di Chieti continua a essere un punto di riferimento per il Parco Nazionale della Maiella, la Via Verde della Costa dei Trabocchi e i Cammini Religiosi.

Il lavoro di Menna si basa sulla collaborazione e sul dialogo, puntando a un sviluppo sostenibile del territorio e al benessere delle comunità locali.