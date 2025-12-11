Chieti, il presidente Menna premia Marco Bellelli per la foto del trabocco scelta dalla NASA

Chieti, 11 dicembre 2025 – Questa mattina, presso la sede principale della Provincia di Chieti, il presidente Francesco Menna ha premiato Marco Bellelli, un radiologo di Lanciano, per la sua foto di un trabocco, selezionata dalla NASA come “scatto del giorno” lo scorso agosto. Alla cerimonia, oltre al presidente Menna, erano presenti la consigliera Silvia Di Pasquale e gli studenti della classe II D del Convitto Vico di Chieti, coinvolti nel progetto “L’Umanesimo accoglie la scienza”, di cui Bellelli è parte integrante. Gli studenti, accompagnati dai docenti Alvida Taricani, Giuseppe Sanelli e Nunzio Mezzanotte, hanno anche ascoltato con attenzione il racconto delle esperienze dell’autore riguardo lo scatto che ha reso celebre il trabocco. Menna, durante la cerimonia, ha lodato Bellelli per aver portato nel mondo la bellezza della Costa dei Trabocchi, esprimendo gratitudine per aver mostrato alla comunità internazionale il fascino di queste località. Oltre alla targa di riconoscimento, il presidente ha voluto donargli un libro sulla Via Verde. Il momento clou della cerimonia si è svolto davanti a una gigantografia della foto premiata, esposta nel corridoio che conduce alla presidenza, offrendo un tocco di celebrazione e orgoglio per la comunità abruzzese. Concludendo, si può sottolineare come l’impegno di Bellelli non solo ha rappresentato un onore personale, ma ha anche messo in luce le meraviglie paesaggistiche della nostra regione, rendendole visibili a un pubblico globale.