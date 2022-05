Chieti, Il presidente Raimondi su Commissione Bilancio

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

19 maggio 2022 – “Nella seduta odierna della commissione Bilancio, il liquidatore

della società Teateservizi nominato dall’Amministrazione, Luca Di Iorio, ha

partecipato al fine di dare la possibilità ai consiglieri comunali di

apprendere l’iter del lavoro svolto in questi mesi e darne comunicazione in

piena trasparenza, non per alimentare polemiche utili solo a quanti cercano

visibilità su argomenti di cui non si sono mai occupati”, così il presidente

della Commissione Bilancio, Edoardo Raimondi, in replica alle accuse lanciate

da alcuni consiglieri di minoranza sulla seduta di stamane –

“Si

tratta di un lavoro complesso, che il liquidatore sta effettuando in mezzo a

mille difficoltà – riprende Raimondi – un aspetto che in Commissione è emerso

in tutta la sua complessità, perché oltre a un’azione riorganizzativa della

partecipata, abbiamo potuto avere cognizione anche delle azioni messe in atto

per ricostruire in modo trasparente la situazione contabile – Mai era accaduto

che, con atti, verbali e documentazione alla mano, si potesse venire a

conoscenza della complessa situazione della partecipata – E questa operazione di

competenza e trasparenza non può finire nella scia di polemiche sollevate da

una piccola parte della minoranza, che nulla hanno a che fare con la situazione

e con la disponibilità a collaborare espressa da buona parte del Consiglio

comunale, opposizioni comprese, che attendeva da tempo quest’operazione di

chiarezza e che di certo era meno interessata ad apparire, alimentando

polemiche distruttive – Nessuno ha smentito nessuno, dalle parole di Di Iorio è invece

emerso con chiarezza che tutto ora è finalizzato a riorganizzare i servizi,

salvaguardando famiglie, cittadini e lavoratori, come l’Amministrazione ha

sempre detto di voler fare, arrivando anche alla rimozione dell’Amministratore

unico anzitempo – Abbiamo oggi la vera opportunità di cambiare la gestione delle

cose dopo anni di inerzia, attendendo gli esiti delle delicate azioni

giudiziarie in corso –

Quanto alla convocazione della Commissione,

non è un merito averla chiesta, perché chi lavora per salvare la città lo fa

senza nascondere nulla a nessuno, facendo al momento opportuno il punto della

situazione trovata e dei rimedi presi in carico per affrontarla – È accaduto con

i conti dell’Ente, accadrà anche con la situazione di Teateservizi: non si può

far finta delle difficoltà attuali anche relative all’organizzazione dei lavori

di studio e approfondimento del quadro della società. Un obiettivo che questa

mattina è stato ribadito con forza, al di là di inutili protagonismi che non

salvano la città, né servono a conquistarsi medaglie al merito”.

