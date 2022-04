Chieti, Il Primo Maggio scalda i motori.

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti

28 aprile 2022 – “Stiamo lavorando alacremente perché il Primo Maggio sia una

Festa del Lavoro e per il lavoro anche nella nostra città”, così il sindaco Diego Ferrara con il vicesindaco Paolo De Cesare e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone –

“L’evento

sarà sociale, visto che sono parte organizzativa anche le sigle sindacali, con

le quali condivideremo le tematiche della giornata in più di un intervento, ma anche

musicale: per la prima volta, infatti, Chieti diventa piazza, l’unica piazza

abruzzese, quella di piazzale Marconi, a Chieti Scalo, dove si esibiranno dal

pomeriggio diversi gruppi del territorio e con un curriculum di qualità e dove

dalle 21 ci sarà il concerto di Morgan & Andy, due artisti noti e di grande

talento, entrambi legati dalla storia dei Bluvertigo – sottolineano gli

amministratori – Nel pomeriggio di oggi abbiamo rimarcato anche a tutte le

forze dell’ordine e autorità sedute al Tavolo tecnico della Questura le

intenzioni di dare a questo evento una valenza positiva, perché richiamerà

gente e rimetterà in moto la nostra economia – si legge sul sito web ufficiale. Questa è la prospettiva che

vogliamo dare alla programmazione dell’intrattenimento cittadino: puntare sugli

eventi, produrre lavoro, perché ogni artista ha maestranze che sono state a

lungo ferme a causa del lockdown, ma anche far lavorare la città, offrendo alle

attività commerciali e ai locali di entrare nella rete dell’accoglienza

cittadina e di poter mettere a frutto queste economie che arriveranno dal

pubblico – riporta testualmente l’articolo online.

Non

trascureremo gli aspetti della sicurezza, che abbiamo considerato sin dal primo

momento, insieme alla Polizia Municipale, che insieme alle forze dei volontari

di Protezione Civile della città, saranno partner preziosi – precisa la nota online. Applicheremo le

normative nazionali, nonché quelle legate alla pandemia ad oggi vigenti,

tenendo presente che l’emergenza è cessata a fine marzo e che proprio dal primo

maggio andranno in vigore nuove regole per quanto riguarda la prevenzione – si apprende dalla nota stampa.

Faremo costantemente richiami al buonsenso, sia perché l’intrattenimento sia

senza rischi, a tal proposito vieteremo la somministrazione e l’asporto in

vetro, sia perché vengano rispettate le precauzioni richieste per non esporsi

al rischio covid, che sono ormai parte integrante della nostra vita quotidiana –

Delimiteremo

l’area del concerto come previsto dal piano sicurezza, in modo che sia un

evento inclusivo e godibile, a tal proposito siamo intenzionati a consentire

alle attività l’utilizzo limitato degli spazi antistanti gli ingressi, in modo

che si possa regolamentare meglio il flusso delle utenze e anche consentire un

minimo di vivibilità a margine delle aree non interessate dal palco – recita il testo pubblicato online. Insomma

vorremo veder prendere vita una grande piazza e festosa, tutta pedonale: dalla

rotonda di via Palizzi a scendere, un tratto di viale Benedetto Croce e di viale

Abruzzo e un tratto di via Scaraviglia e via De Virgiliis. Un’ampia isola che

vogliamo riempire di musica e un divertimento sano e sicuro”.

Il concerto comincerà dalle ore 17

in poi, sul palco di piazzale Marconi, introdotti dall’attrice Alessandra Relmi, presentatrice della Festa, si alterneranno:

– Dalle ore 17: Galoni, Ernest Lo?, Terza corsia, Daniele

Mammarella, Jimy Haze, Amedeo Giuliani, Una giornata infausta, Nosara, The Fake

Doc*, I malati immaginari, Le canzoni giuste

–

Alle ore 21 è prevista l’esibizione

di Morgan & Andy

