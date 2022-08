Chieti, Il sindaco chiude l’Autoparco

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 11 agosto 2022 – Nella giornata

di oggi il sindaco Diego Ferrara ha effettuato un sopralluogo nell’area della

struttura comunale ospitante l’autoparco, a fronte di alcune criticità nella

stabilità del terreno riscontrate da diversi giorni – Al sopralluogo erano

presenti la consigliera delegata al Patrimonio, Silvia Di Pasquale, la funzionaria

responsabile del Servizio manutenzione immobili del V settore e di Protezione e

prevenzione del Comune, Ivonne Elia, il responsabile della sicurezza dell’Ente,

Di Lorenzo, nonché il personale tecnico e i dipendenti della struttura –

“Di concerto con il settore tecnico

abbiamo deciso di interdire subito una sezione dello stabile, quella dove sono

ubicati uffici e servizi, per provvedere nelle prossime settimane a programmare

un monitoraggio continuo e l’interdizione anche della parte restante, ove

necessario – così il sindaco Diego Ferrara e la consigliera Di

Pasquale – Una decisione tempestiva, a fronte dell’abbassamento repentino

dell’area che ha provocato delle lesioni evidenti in parte della struttura: non

solo nelle pareti, ma sui pavimenti – aggiunge la nota pubblicata. Gli uffici tecnici, dirigente e funzionari,

si sono attivati subito per valutare la situazione e adottare gli atti conseguenti,

mettendone al corrente tutti i soggetti interessati, o che per ragioni diverse

frequentano lo stabile – Il nostro intento è sia cristallizzare lo stato dei

fatti, affinché nessuno possa subire danni di sorta e sia trovare una via per

la messa in sicurezza dell’area si trova fra zone cittadine dove maggiormente

sentito è il rischio idrogeologico, nonché sovrastante un cantiere in corso che

ha previsto degli interventi di sbancamento del terrapieno e i cui responsabili

sono stati già contattati e attivati dalla nostra struttura comunale nei giorni

scorsi, perché facciano le proprie verifiche e i monitoraggi, che sappiamo

essere già in corso – riporta testualmente l’articolo online. Sarà una perizia da parte degli organi competenti a

stabilire eventuali cause dello smottamento che si è verificato, da parte

nostra metteremo al corrente di tutto e a strettissimo giro la Prefettura, la

Protezione civile regionale e tutti gli altri soggetti di competenza per i

rilievi e le attenzioni richieste dal caso –

Abbiamo chiuso la struttura perché ci

preme la sicurezza dei dipendenti e si è provveduto anche ad attivare le

procedure di verifica con tutti i soggetti coinvolti, viabilità compresa, a

tutela della sicurezza dell’intera l’area, dove non insistono insediamenti

abitativi, ma che è frequentata, essendo attraversata da una strada che collega

all’arteria di scorrimento veloce che si trova proprio sotto l’autoparco”.

