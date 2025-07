Chieti, Il Sindaco da Santangelo per i fondi del teatro:

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:L’incontro si è concluso con rassicurazioni circa il reintegro dei fondi, a darmele, oltre all’assessore alla Cultura Roberto Santangelo anche quello al Turismo Daniele D’Amario che mi hanno riferito che ci sarà entro i primi di agosto una manovra per reinserire le risorse, dopo la comunicazione del ministero sulle maggiori entrate derivanti dall’IRPEF regionale attesa per il 30 luglio – aggiunge testualmente l’articolo online. Noi aspetteremo un atto formale che definisca l’azione per cui ci siamo impegnati di fronte alla città, auspicando che la Regione trovi effettivamente le risorse per concretizzare l’intendimento manifestatoci, perché abbiamo esigenza che il problema si risolva per la stagione in atto e consenta alla Deputazione di fare programmazione e al Teatro di resistere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Personalmente non ho dubbi sulla possibilità di reperire i fondi necessari per la programmazione stagionale degli spettacoli e per il mantenimento del Teatro, ma continuo a nutrire preoccupazioni sui tempi di erogazione e sulla organica effettività dei sostegni finanziari al Teatro Marrucino come per tutto il comparto Cultura – La Deputazione di un teatro deve fare programmazione avveduta e preventiva e i meccanismi contabili non consentono di gettare arditamente il cuore oltre l’ostacolo, ma di rimanere con i piedi per terra e programmare con quello che si ha – E, al mondo di oggi, un Direttore Amministrativo non può acquistare uno spettacolo, una rappresentazione, un concerto, dicendo: ti pagherò se un giorno riceverò i soldi per farlo – aggiunge testualmente l’articolo online. Pertanto mi ritengo soddisfatto delle rassicurazioni ottenute dai due assessori regionali ma, per i motivi sopra detti, sarò in allerta affinchè le promesse vengano mantenute nei tempi debiti e necessari.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it