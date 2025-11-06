Chieti, Il sindaco Diego Ferrara confermato presidente del Comitato ristretto dei sindaci della ASL Lanciano–Vasto–Chieti

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Nella mattina di oggi si è tenuta la prima riunione del nuovo Comitato ristretto dei sindaci della ASL Lanciano–Vasto–Chieti, durante la quale il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, è stato confermato alla presidenza dell’organismo consultivo che rappresenta le istanze dei Comuni nella programmazione sanitaria territoriale e composto dai comuni di Chieti, Atessa, Ortona e Castiglione Messer Marino – aggiunge testualmente l’articolo online. Una conferma che arriva in un momento particolarmente delicato per la sanità abruzzese, segnato dal peso del deficit regionale e dalle difficoltà operative che interessano ospedali e servizi territoriali – “Ringrazio i colleghi sindaci per la fiducia rinnovata – dichiara il sindaco Diego Ferrara –. Continuerò a portare avanti, con lo stesso impegno, la battaglia per la sanità pubblica del territorio, in difesa del diritto alla cura e dell’accesso ai servizi, specie nelle aree interne che più di altre stanno pagando il prezzo della crisi del sistema sanitario – recita il testo pubblicato online. Il nostro obiettivo è chiaro: lavorare insieme per una sanità più vicina ai cittadini, più efficiente e più giusta, capace di dare risposte concrete a chi oggi, anche solo per una visita o una terapia, vive disagi inaccettabili – aggiunge la nota pubblicata. La salute è un diritto, non un privilegio: è su questo che concentreremo ogni sforzo del Comitato”.

