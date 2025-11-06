- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 6, 2025
Attualità

Chieti, Il sindaco Diego Ferrara confermato presidente del Comitato ristretto dei sindaci della ASL Lanciano–Vasto–Chieti

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Nella mattina di oggi si è tenuta la prima riunione del nuovo Comitato ristretto dei sindaci della ASL Lanciano–Vasto–Chieti, durante la quale il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, è stato confermato alla presidenza dell’organismo consultivo che rappresenta le istanze dei Comuni nella programmazione sanitaria territoriale e composto dai comuni di Chieti, Atessa, Ortona e Castiglione Messer Marino – aggiunge testualmente l’articolo online. Una conferma che arriva in un momento particolarmente delicato per la sanità abruzzese, segnato dal peso del deficit regionale e dalle difficoltà operative che interessano ospedali e servizi territoriali – “Ringrazio i colleghi sindaci per la fiducia rinnovata – dichiara il sindaco Diego Ferrara –. Continuerò a portare avanti, con lo stesso impegno, la battaglia per la sanità pubblica del territorio, in difesa del diritto alla cura e dell’accesso ai servizi, specie nelle aree interne che più di altre stanno pagando il prezzo della crisi del sistema sanitario – recita il testo pubblicato online. Il nostro obiettivo è chiaro: lavorare insieme per una sanità più vicina ai cittadini, più efficiente e più giusta, capace di dare risposte concrete a chi oggi, anche solo per una visita o una terapia, vive disagi inaccettabili – aggiunge la nota pubblicata. La salute è un diritto, non un privilegio: è su questo che concentreremo ogni sforzo del Comitato”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it

 

