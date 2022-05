Chieti, Il sindaco e l’assessore allo Sport Pantalone su Premio Prisco

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti,

16 maggio 2022 – Hanno portato il saluto della città il sindaco Diego Ferrara e

l’assessore Manuel Pantalone alla cerimonia di consegna del Premio Prisco, una

kermesse sportiva giunta alla XVI edizione che gode del patrocinio anche del

Comune di Chieti e che stamane ha radunato al Teatro Marrucino campioni dello

sport di oggi e di ieri, penne felici del giornalismo locale e nazionale e

personaggi che gravitano in questo mondo – aggiunge testualmente l’articolo online.

“Siamo

lieti di rappresentare Chieti a questo Premio che è stato fermo due anni per la

pandemia – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo

Sport Manuel Pantalone – lieti che in città arrivino oggi e siano

arrivati negli anni tanti grandi campioni dello sport e personalità di questo

importante mondo, grazie a questo Premio che ha caratura nazionale e proprio

per tale valore si svolge nel nostro luogo più prestigioso, il Teatro Marrucino,

che viene messo a disposizione degli organizzatori gratuitamente per la

cerimonia – si apprende dal portale web ufficiale. Siamo però particolarmente contenti oggi, perché questa edizione è,

in un certo senso, non solo un ritorno, ma anche un’edizione dei centenari: del

centenario Giuseppe Prisco, ma anche del centenario della Chieti calcio – recita il testo pubblicato online. Prisco

avrebbe compiuto 100 anni il 10 dicembre del 1921 e questa è forse una delle

occasioni ufficiali in Italia per celebrarlo – Il Chieti calcio è nato nel 1922

e quest’anno sono tante le occasioni di condivisione con la città, perché un

secolo di vita deve essere celebrato come si deve – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Onore,

dunque, a entrambi e a Prisco che è stato un mattatore, un fine intellettuale

dalla battuta facile e gli aneddoti sanguigni – precisa la nota online. La sua empatia era la sua forza:

lui è stato un antagonista del Palazzo del calcio in cui entrava e usciva come

dal foro, si divideva fra la toga e l’Inter, perché, diceva di sé l’Avvocato

Prisco: “Sono un ometto di grandi

passioni”. E la sua più

grande, rimarrà in eterno, quella per lo sport e ci piace pensare che oggi sarebbe

stato ben felice di festeggiare i suoi 100 anni fra tanti amici del bel calcio,

con la gioia per la Coppa Italia in mano alla sua “Benamata” e a Chieti – aggiunge la nota pubblicata.

La

nostra città oggi sta dando al calcio e alle altre discipline sportive

praticate sul territorio un orizzonte nuovo, sin dal nostro primo giorno di

amministrazione abbiamo ripristinato gli impianti di proprietà comunale, mettendo

in cantiere le riqualificazioni più ingenti, perché condividiamo questa

passione e, come l’Avvocato, crediamo che lo sport sia uno strumento di

inclusione, oltre che un modo per rinascere, specie dopo gli anni di pandemia”.

