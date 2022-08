Chieti, Il sindaco e l’assessore Pantalone incontrano i ragazzi e il team della Magic Basket Chieti

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti,

16 agosto 2022 – Nella mattinata di oggi il sindaco Diego Ferrara e l’assessore

allo Sport, Manuel Pantalone hanno incontrato lo staff tecnico e i ragazzi e le

ragazze delle due squadre targate Magic Basket Chieti – precisa la nota online.

“Un

incontro che nasce dalla volontà dell’Amministrazione di accorciare le distanze

con il mondo sportivo tutto – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore

Manuel Pantalone – Come abbiamo fatto anche con altre compagini sportive

cittadine, li abbiamo incontrati per ingraziarli di portare i nostri colori

nelle competizioni che li riguardano e di averli onorati con il loro impegno e

talento – aggiunge testualmente l’articolo online. Come Amministrazione vogliamo sostenere le giovani generazioni di

sportivi cittadini e quelle del basket ci vedono in prima fila, perché questa

disciplina, storica per la città, abbia la massima diffusione come pratica e

offerta – si legge sul sito web ufficiale. Per tale ragione abbiamo messo a disposizione le strutture comunali,

certi che sarebbero state animate bene e rese fruibili anche per la città. A

breve saremo lieti di inaugurare anche quella dei frati minori di Mater Domini

che la Magic gestisce con il Csi e che, ci riferisce la società, sarà pronta da

settembre a riaprire le porte – A questi talenti vogliamo augurare il meglio,

molti vengono da fuori, i teatini portano avanti un’appartenenza non solo

cittadina ma anche famigliare, a tutti arrivi il nostro più sincero

incoraggiamento – Per lo sport continueremo a fare molto: il nostro obiettivo

era quello di mettere a regime tutti gli impianti cittadini e dopo due anni è

così per i nostri 18 luoghi che fanno da vivaio e riferimento per tante

discipline, alcuni saranno interessati da importanti lavori di riqualificazione

per cui abbiamo già avuto le coperture finanziarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Mai come oggi Chieti è

stata così a braccia aperte per chi ama lo sport e vuole praticarlo al meglio

grazie al proprio talento – aggiunge testualmente l’articolo online. Vale anche il lavoro fatto dallo staff della Magic,

che ha saputo guidare bene questi ragazzi e fare da riferimento per la città”.

“Siamo

orgogliosi di aver portato le due squadre Magic a vincere il titolo regionale –

così il presidente Emilio Milillo – è un premio che riconosce gli sforzi

di tutti i nostri ragazzi e ragazze, ma anche dell’intero staff e di quanti

ogni giorno si impegnano perché in campo si scenda con le energie che servono e

con la migliore formazione possibile, sportiva e umana – È un traguardo, le

vittorie sono una conseguenza del grande lavoro che stiamo facendo nel settore

giovanile, speriamo di continuare dando a Chieti la risposta del nostro impegno,

che diventa più importante, perché a breve partiremo anche con un nuovo

impianto per dimostrare quanto la Magic creda nelle nuove leve – Spazi che

useremo per continuare e potenziare il nostro percorso, ma che saranno a

disposizione anche dei ragazzi che hanno talento, ma meno fortuna degli altri e

magari sono costretti a rinunciare a praticare sport. Ringraziamo l’Amministrazione

per averci ricevuto e motivato con l’incoraggiamento che ci è stato tributato,

pronti a portare avanti una sinergia bella per tutti”.

E' quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell'Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l'intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e' stata data diffusione alla notizia.