Chieti, Il sindaco, Febo e Rispoli: Chieti rafforza la sicurezza urbana con un nuovo sistema di videosorveglianza

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 19 novembre 2025 – Il Comune di Chieti ha ottenuto l’approvazione del progetto di videosorveglianza volto a rafforzare la sicurezza urbana, nell’ambito del Patto per la Sicurezza Urbana sottoscritto con la Prefettura di Chieti – precisa la nota online. L’iniziativa rientra nelle misure nazionali previste dalla Legge 48/2017 e dai successivi decreti attuativi, che promuovono la prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e la collaborazione tra Stato e enti locali – precisa la nota online. Il progetto approvato si propone di affrontare queste criticità, fornendo agli operatori strumenti tecnologicamente avanzati per il monitoraggio e la gestione delle aree sensibili – precisa la nota online. “Il progetto, del valore complessivo di 140.000, approntato dal settore Lavori Pubblici, prevede l’installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza in punti strategici della viabilità cittadina e nelle aree maggiormente frequentate, tra cui ingressi principali alla città e piazze di rilevanza turistica, culturale e commerciale”, esordiscono il sindaco Diego Ferrara, il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo e l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli – precisa il comunicato. Le zone individuate includono, tra le altre: Ingressi alla città: Via Masci, Via Picena, Brigata Maiella, Via San Camillo De Lellis, Via Peligni, Via Gran Sasso, Via Benedetto Croce; Aree panoramiche e di percorrenza: Piazzale Marconi, Viale Abruzzo, Via Tirino, Via Colonnetta, Via Bellini, Piazza Monsignor Venturi, Piazzale Sant’Anna – “L’obiettivo del progetto è duplice – sottolineano sindaco, Febo e Rispoli – : prevenire e contrastare reati predatori e fenomeni di degrado urbano, e supportare le Forze di Polizia e la Polizia Locale nelle attività di controllo e monitoraggio del territorio – L’installazione dei sistemi di videosorveglianza permetterà di creare un sistema integrato di sicurezza urbana, in linea con le direttive ministeriali – precisa il comunicato. Inoltre, il Comune garantirà la manutenzione degli impianti per cinque anni e sarà istituita una sala di controllo presso il Comando della Polizia Locale di Chieti in Via Nicolini n. 25, per il monitoraggio in tempo reale delle aree sorvegliate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con l’installazione dei sistemi di videosorveglianza e la collaborazione con la Prefettura attraverso il Patto per la Sicurezza Urbana, rafforziamo la protezione dei cittadini e dei luoghi più sensibili della città. Si tratta di un intervento concreto per la prevenzione della criminalità e la tutela del decoro urbano – recita il testo pubblicato online. L’obiettivo del progetto è prevenire e reprimere atti criminosi, sorvegliare in tempo reale le zone critiche, controllare tutti i mezzi in entrata e uscita dai varchi comunali e garantire la scalabilità del sistema, con la possibilità futura di integrare anche le telecamere dei cittadini, ampliando la copertura del territorio a costi ridotti”.

