Chieti, Il sindaco Ferrara e l’assessore Pantalone lanciano un appello alle associazioni di categoria

Chieti, 8 agosto

2022 – “In questi giorni di piena estate la nostra Chieti è più frequentata,

sia dai cittadini in ferie, sia da tantissimi turisti che ci scelgono per conoscere

meglio la città e i suoi monumenti e godere dei tanti eventi messi in campo

dall’Amministrazione e dalle associazioni teatine – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per questo cogliamo l’occasione

di porgere alle associazioni di categoria un appello, quello di fare in modo

che il comparto commerciale assicuri le aperture per Ferragosto e a ridosso

degli eventi”, così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Commercio Manuel

Pantalone – si apprende dalla nota stampa.

“In uno degli

ultimi Tavoli istituzionali per il Commercio avevamo posto proprio l’esigenza

di fare uno scatto avanti a servizio della maggiore utenza e presenza che

avremmo registrato durante l’estate e in occasione delle manifestazioni –

spiegano gli amministratori – Una richiesta che aveva trovato ascolto da parte

degli addetti ai lavori, i quali si erano impegnati a promuovere aperture

serali e in occasione di ricorrenze festive, ad esempio Ferragosto – riporta testualmente l’articolo online. Questo, ritenendo

tutti importante che i negozi della città non chiudessero contemporaneamente in

occasione del periodo in cui la comunità va in ferie e che, organizzandosi per

tempo e in sinergia sul territorio della città, si cominciasse a promuovere una

politica di aperture straordinarie che noi riteniamo salutari per il comparto,

soprattutto quando il movimento cittadino è vivo e imponente, come lo è stato

nei giorni scorsi – precisa il comunicato. La città non può

chiudere per Ferragosto, per questo ci appelliamo alle categorie commerciali affinché

assicurino le aperture che vennero ritenute opportune in occasione del tavolo

tecnico di un mese fa – viene evidenziato sul sito web. Un’occasione per farlo si presenta questo mercoledì 10

agosto, in occasione di un altro evento massivo, qual è il concerto di Antonello

Venditti e Francesco De Gregori alla Civitella, per questo l’auspicio è che il

nostro appello possa essere colto e interpretato secondo le esigenze del

settore, assicurando l’apertura e, di conseguenza, un servizio utile a chi

sceglie Chieti in queste occasioni”.

