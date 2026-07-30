Chieti, Il Sindaco Giovanni Legnini conferisce le deleghe a 9 Consiglieri comunali per ottimizzare l’azione di governo e valorizzare l’Assise

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 30 luglio 2026 – Promuovere il massimo coinvolgimento delle forze presenti nell’Assise cittadina e valorizzare le competenze e l’impegno dei singoli rappresentanti per ottimizzare l’espletamento del mandato amministrativo – recita il testo pubblicato online. Con questi obiettivi il Sindaco di Chieti, Giovanni Legnini, ha firmato i decreti di conferimento delle deleghe a 9 consiglieri comunali di maggioranza che sino sono resi fino a oggi disponibili a esercitarli – aggiunge la nota pubblicata. Il provvedimento è stato adottato in conformità a quanto previsto dall’articolo 23-bis dello Statuto comunale, in cui si stabilisce che: “Il Sindaco, sentiti gli Assessori, può delegare uno o più affari determinati, attinenti ad una stessa materia di competenza della Giunta Comunale, ad un Consigliere che la eserciterà, di concerto con l’Assessore competente, nei limiti del potere di indirizzo e controllo che la legge riserva ai consiglieri comunali”. Le deleghe assegnate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. 1. Riccardo Bascelli: Rapporti con le associazioni e Consulta delle associazioni – 2. Luca Caratelli: Politiche per la sicurezza urbana, attuazione del Piano della Casa, manutenzione del centro storico – recita il testo pubblicato online. 3. Cinzia Di Vincenzo: Cultura – si legge sul sito web ufficiale. 4. Pietro Diego Ferrara: Rapporti con l’Università. 5. Gabriella Ianiro: Sanità. 6. Desirè Lasca: Piano di forestazione urbana, calendario eventi e manifestazioni – precisa il comunicato. 7. Massimiliano Milozzi: Accordo quadro con le imprese agricole per le attività manutentive delle aree rurali e dei quartieri, valorizzazione delle produzioni agricole locali – precisa la nota online. 8. Concetta Nasuti: Qualità dell’aria, siti inquinati e monitoraggio ambientale – si apprende dalla nota stampa. 9. Francesco Ricci: Promozione di una fondazione culturale a Chieti – “L’assegnazione di questo primo blocco di deleghe è frutto di una precisa volontà politica e amministrativa: quella di promuovere il massimo della partecipazione e del coinvolgimento attivo dei Consiglieri comunali nell’azione di governo – dichiara il Sindaco Giovanni Legnini – . Ho accolto con grande favore la disponibilità e lo spirito di servizio manifestati dai consiglieri di maggioranza, che ringrazio e ai quali formalizzo deleghe su compiti e materie di approfondimento, da esercitare di concerto con il sindaco o gli Assessori competenti – Tali scelte saranno comunicate durante la prossima seduta del Consiglio – riporta testualmente l’articolo online. Questo primo pacchetto non esaurisce la possibilità di conferire ulteriori deleghe in qualsiasi momento – recita il testo pubblicato online. Anzi, intendo ribadire la mia totale apertura anche verso i consiglieri comunali di minoranza: qualora dovesse giungere da parte loro la disponibilità a seguire e approfondire specifici temi per la città, sarò ben lieto di affidare loro apposite deleghe, nell’interesse esclusivo della comunità teatina e nello spirito di collaborazione istituzionale che stiamo portando avanti sin dal primo giorno”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it