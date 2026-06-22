Chieti, Il Sindaco Giovanni Legnini presenta la squadra di governo della città

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 22 giugno 2026 – Chieti, 22 giugno 2026 – È stata presentata questa mattina nella Sala Convegni di Palazzo dei Veneziani la nuova Giunta comunale guidata dal sindaco Giovanni Legnini, che mercoledì 24 giugno terrà la prima seduta operativa – si legge sul sito web ufficiale. Compito dell’esecutivo sarà contribuire all’attuazione del programma di mandato e dare risposte concrete alle esigenze della città, con l’obiettivo di costruire una Chieti più dinamica, attrattiva e capace di valorizzare le proprie risorse, rafforzando i servizi, la qualità urbana e le opportunità di sviluppo per l’intera comunità. La squadra di governo è composta da nove assessori (5 uomini e 4 donne), profili provenienti dal mondo delle professioni, dell’impresa, dell’amministrazione pubblica, dell’università, della scuola e della società civile, in un equilibrio tra esperienza amministrativa e nuove energie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Di seguito i nomi dei componenti l’esecutivo e le rispettive deleghe – si apprende dalla nota stampa. Mercoledì 24 la prima Giunta, lunedì 29 il Consiglio comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. COMPOSIZIONE GIUNTA COMUNALE Aurora Bruno, con delega a Politiche giovanili, Residenzialità e servizi per gli studenti, Partecipazione democratica e comitati di quartiere – si apprende dalla nota stampa. Elda Capriotti, con delega a Pubblica istruzione, Servizi all’infanzia e asili nido, Diritto allo studio, Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Paolo De Cesare, con delega al Personale e Riforma dell’organizzazione della struttura comunale, Polizia locale, Organizzazione eventi e manifestazioni, Patrimonio pubblico e demanio, Rapporti con le istituzioni comunali, Anagrafe, Elettorale, Servizi demografici, Censimento e Statistica – si legge sul sito web ufficiale. Rita Di Falco, con delega a Politiche sociali e assistenziali, Politiche per la famiglia, Politiche per l’inclusione e l’integrazione, Edilizia sociale, Centri sociali e Sport. Luigi Febo, con delega a Lavori pubblici, Mobilità e parcheggi, Rigenerazione urbana, Cooperazione e relazioni internazionali; Marco Femminella, con delega a Pianificazione territoriale e urbanistica, Edilizia e politiche della casa, Manutenzioni del territorio, Abbattimento delle barriere architettoniche, Trasporto pubblico locale, Politiche energetiche; Manuel Pantalone, con delega a Bilancio, Finanze, Tributi, Economato, Bilancio sociale e partecipato, Industria e lavoro, Politiche comunitarie; Fabio Stella, con delega ad Ambiente e bonifica del territorio, Rifiuti e igiene urbana, Verde pubblico, Servizi cimiteriali, Politiche e tutela del mondo animale e lotta al randagismo; Chiara Zappalorto, con delega a Promozione turistica e del territorio, Commercio ed esercizi pubblici, Artigianato, Mercati, Fiere, Pari opportunità, politiche di genere e Politiche generazionali – Le deleghe al Dissesto finanziario, Dissesto idrogeologico, Cultura, Agricoltura, Sanità, Rapporti con l’Università e Società partecipate, nonché tutte le altre materie non espressamente delegate ai componenti della Giunta, restano in capo al Sindaco – È fatta salva la facoltà del sindaco di attribuire le deleghe a uno o più consiglieri comunali nei limiti e nei termini dell’art. 23 bis dello Statuto Comunale – All’Assessore Paolo De Cesare viene inoltre conferito l’incarico di “Vicesindaco”, con tutti i poteri e competenze stabilite per tale incarico dalla legge e dallo Statuto comunale – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it