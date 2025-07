Chieti, Il sindaco in Commissione per il via libera alla logistica del cantiere della ferrovia

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 1° luglio 2025 – Nella mattinata odierna il sindaco Diego Ferrara ha preso parte alla Commissione urbanistica dov’è approdata la delibera sulla deroga concessa ai sensi dell’art.14 del d.p.r. 380/01 per la realizzazione del campo base temporaneo necessario ai lavori del raddoppio ferroviario della linea Roma-Pescara, tratta di Manoppello-Scafa – viene evidenziato sul sito web. “Ho spiegato ai consiglieri che non è un cambio di registro sulla nostra posizione in merito al raddoppio ferroviario, che abbiamo affermato a tutti i livelli possibili perché venissero ascoltate le istanze della comunità e venisse coinvolta per frenare l’impatto di questa stesura progettuale – illustra il sindaco Diego Ferrara – . Riaffermata questa, eravamo nell’impossibilità di negare al Comune di Chieti un introito cospicuo, pari a 200.000 euro, irrinunciabile soprattutto per le condizioni di dissesto dell’Ente e che ci avrebbe creato un problema se fosse andato altrove e se non avessimo consentito che quelle risorse andassero a vantaggio della nostra città. Nessun dietrofront sul progetto, ma un passaggio tecnico inevitabile”.

