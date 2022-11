Chieti, Il sindaco, la Giunta e il presidente del Consiglio comunale su scomparsa di Alfredo Paglione

- Advertisement -

Chieti, 30 novembre 2022 – “Se ne va un amico della città, oltre che un mecenate appassionato di bellezza – si legge sul sito web ufficiale. Chieti si unisce al cordoglio di tante città abruzzesi legate ad Alfredo Paglione e alla sua passione per l’arte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come Amministrazione non dimenticheremo mai la donazione di opere contemporanee fatta alla nostra città, una collezione visitabile al secondo piano del Museo comunale Costantino Barbella e in nome della quale avevamo tributato, solo pochi giorni fa, a Paglione un pubblico grazie, attraverso il conferimento della cittadinanza onoraria – si legge sul sito web ufficiale. Grazie a lui, nel nostro museo abbiamo opere di Mirò, Orellana, De Chirico, Ortega, Campigli, Cantatore, Guttuso, Messina, Manzù, Marini, Sassu, Calabria per un totale di 101 tra tele a olio, a tempera, pastelli nonché sculture in bronzo – Sono molto di più che semplici regali, rappresentano la condivisione di una grande passione con una comunità intera da parte di una personalità che ovunque è andata non ha mai dimenticato la sua terra, facendola destinataria di tutto ciò che era riuscito a collezionare nella sua parabola vitale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo ricorderemo con affetto per questo gesto e per l’amore che lo ha alimentato e ci stringiamo al dolore della sorella Maria che abbiamo avuto sul palco del teatro Marrucino, la settimana scorsa, per ritirare una cittadinanza che sappiamo lo aveva reso felice e che ha raccolto unanime il bene di tutto il Consiglio verso questo speciale personaggio della nostra regione, a cui saremo sempre e per sempre riconoscenti”. Il sindaco Diego Ferrara Il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo La Giunta e i consiglieri comunali

