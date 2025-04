Chieti, Il sindaco saluta Cassarino: “Importante esperienza a servizio della città”. In Giunta entra Marco Di Gregorio. “Scelta necessaria per rispettare gli equilibri politici fra Giunta e Consiglio”

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 23 aprile 2025 – Nella giornata di oggi, con due decreti il sindaco Diego Ferrara ha rimodulato la composizione della Giunta comunale – il primo ha riguardato la revoca dell’assessore Massimo Cassarino, il secondo la nomina del neo assessore Marco di Gregorio, che assume le deleghe agli Affari generali, Affari Legali, Partecipate, Centri Sociali, Trasporti – La delega al Personale e ai Rapporti con le Organizzazioni sindacali saranno detenute dal sindaco – “Ringrazio l’avvocato Cassarino per l’importante e incisivo lavoro svolto in questo anno e mezzo a servizio della città. Vedendolo all’opera, ho potuto constatare la sua grande competenza nell’ attività amministrativa concernente le sue deleghe, pur essendo alla sua prima esperienza di governo – così il sindaco Diego Ferrara – . Il provvedimento assunto non è di carattere personale, restano immutati affetto e stima nei confronti di Cassarino, né sanzionatorio, non ce ne sarebbe stato alcun motivo, la revoca della sua nomina “tecnica” è avvenuta per la necessità di perseguire gli obiettivi di mandato, nel rispetto degli equilibri consiliari e per il buon andamento dell’azione e dell’attività amministrativa, in vista della fine della consiliatura – si apprende dal portale web ufficiale. Proprio per ragioni inerenti tempi e lavoro, ho nominato, sempre oggi, Marco Di Gregorio già capo di gabinetto dell’ex sindaco Ricci ed ex consigliere del CdA di Chieti Solidale, quale nuovo membro della Giunta, con la speranza che la sua esperienza pregressa sia un buon viatico per questa importante e delicata fase di governo, che ci vede coinvolti tutti nella realizzazione degli obiettivi di mandato e, come maggioranza, uniti nelle scelte e negli obiettivi a favore della Città. Un avvicendamento che fa parte della dialettica politica, avvenuto come tappa di un percorso che intendo portare a compimento, considerati i già enormi problemi che abbiamo dovuto affrontare e che stiamo affrontando, in primis il risanamento dei conti, per arrivare alla messa in cantiere di opere che Chieti merita e la comunità attende, perché ha diritto a un’amministrazione che produca servizi per i cittadini – precisa il comunicato. Abbiamo avuto la ventura di governare in uno dei momenti più difficili della nostra storia amministrativa, costellato di scelte complesse e, spesso, impopolari, che però restituiranno a Chieti la funzione piena di capoluogo e la libertà di programmare il suo futuro, a partire dalle manutenzioni ordinarie e straordinarie, fino ad arrivare a una città dove cultura, sociale, turismo, opere piccole e grandi, servizi e ambizioni siano quelli di una realtà cittadina immersa nel suo tempo”.

